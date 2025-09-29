Blanca 3 stagione si fa! Tutte le news sul futuro della fiction e le anticipazioni su trama, cast, quando inizia e streaming.

Blanca 3 stagione news

Dopo il grande successo della prima stagione Blanca è tornata dai suoi spettatori con un secondo ciclo. Nonostante un piccolo calo, Rai e il team creativo legato alla fiction sembrano avere le idee molto chiare sul futuro della produzione.

Parlando con TV Sorrisi e Canzoni, il regista Jan Michelini ha annunciato che Blanca sarebbe tornato sul piccolo schermo con una stagione 3:

Ci sarà Blanca 3. È una serie che abbiamo venduto in decine di paesi e ha avuto successo in paesi come Francia, Portogallo, Spagna e Germania: è diventato un fenomeno internazionale!

La stessa direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati aveva confermato un lungo futuro per Blanca, durante la conferenza stampa di presentazione della seconda stagione:

Come tutte le serie importanti, anche Blanca avrà una vita lunga, perché il pubblico aspetta le nuove stagioni.

Anticipazioni sulla trama

Dato il finale della seconda, con l’archiviazione del caso di Polibomber, potrebbero aprirsi per la protagonista nuove sfide sia dal punto di vista professionale che personale.

Dopo aver collaborato con la polizia per l’arresto di Raffaele Landi e di sua madre, Blanca ha finalmente ottenuto maggior rispetto da Bacigalupo e dalla sua squadra e questo le permetterà sicuramente di avere un ruolo più attivo nelle prossime indagini.

Dal punto di vista personale, nella terza stagione, Blanca sarà impegnata nella nuova sfida di essere la madre di Lucia. Sappiamo infatti che il processo di adozione non è semplice e quindi ci aspettiamo già risvolti che metteranno a dura prova il rapporto tra le due.

La donna vive un momento di difficoltà, rifiuta il futuro e sembra intenzionata a voler contare solo su sé stessa. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, non mancheranno colpi di scena nemmeno nel rapporto tra Blanca e Liguori.

Al termine della passata stagione l’ispettore ha scelto un’altra donna al suo fianco, anche se i suoi sentimenti nei confronti di Blanca sono tutt’altro che svaniti. L’uomo sta per andare a convivere con la sua fidanzata, ma basterà questo a mettere un punto alla sua storia con Blanca? Non ne siamo affatto sicuri.

A sparigliare le carte nel loro rapporto, però, ci penserà Domenico Falena, un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Domenico lavora per un’agenzia diretta dalla affascinante manager Eva Faraldi, che lo considera il suo agente migliore.

Blanca lo incontra durante il caso di indagine della prima puntata, che si svilupperà per tutta la stagione e li metterà a stretto contatto sulle tracce di un bambino scomparso in circostanze misteriose, facendoli scoprire molto più simili di quanto pensassero. Di seguito vi lasciamo le anticipazioni settimanali:

Prima puntata , Cane 3

, Cane 3 Seconda puntata , Il Genovese

, Il Genovese Terza puntata, Il delfino

Quando inizia Blanca 3 stagione?

Affrontato per quanto possibile questo primo punto, passiamo ad un altro tema interessante: quando inizia Blanca 3 stagioni su Rai 1? La data di uscita è programmata per lunedì 29 settembre. Le riprese sono partite a febbraio 2025, per concludersi ad inizio maggio 2025. Avevamo ipotizzato, quindi, che il debutto sarebbe stato fissato nel corso dell’autunno 2025.

Cast, attori e personaggi

Nel cast della stagione 3 di Blanca ritroveremo ovviamente la protagonista Maria Chiara Giannetta, affiancata da Giuseppe Zeno con il suo Michele Liguori.

Sfortunatamente non sarà lo stesso per Pierpaolo Spollon, interprete di Sebastiano Russo. Quest’ultimo, infatti, ha perso la vita nel corso della penultima puntata della seconda stagione.

Il cast del nuovo capitolo si potrebbe poi completare con i seguenti attori e personaggi:

Enzo Paci è Mauro Bacigalupo

Sara Ciocca è Lucia

Federica Cacciola è Stella

Ugo Dighero è Leone Ferrando

Michela Cescon è Elena / Nadia

Gualtiero Burzi è Nello Carità

Tra le new entry, Matilde Gioli (Doc), Domenico Diele e Biagio Forestieri, rispettivamente nei panni di Eva Faraldi, direttrice di un’agenzia che si occupa di reclutare e formare addeti alla sicurezza; Domenico Falena, un contractor specializzato nella protezione armata di navi cargo; Cristian Gardi, un medico e direttore di una clinica privata di Genova.

La fiction è una produzione Lux Vide in collaborazione con. La sceneggiatura vede la firma di Francesco Arlanch e Mario Ruggeri, mentre la regia è stata affidata a Jan Maria Michelini e Michele Soavi.

Numero delle puntate e durata degli episodi

Ad oggi non sappiamo quante puntate e quanti episodi potrebbero comporre la stagione 3 di Blanca, anche se pare proprio che si farà.

I primi due capitoli hanno avuto ciascuno 6 puntate, ovvero 12 episodi. Le stesse cifre si dovrebbero, quindi, ripresentare. Torneremo sull’argomento non appena ne sapremo di più.

Blanca 3 streaming

Dove vedere in streaming Blanca, inclusa la stagione 3? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate verranno caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto. Così avrete a disposizione tutto il catalogo.