La denuncia di Blake Lively contro Justin Baldoni menziona Hailey Bieber, Leighton Meester e altre star

La denuncia per molestie sessuali e ritorsioni presentata da Blake Lively contro Justin Baldoni, regista e co-protagonista di It Ends With Us, ha sorprendentemente coinvolto nomi di alto profilo come Hailey Bieber, Leighton Meester, Taylor Swift e Ryan Reynolds. I documenti legali, depositati presso il Dipartimento per i diritti civili della California e riportati da E! News, descrivono presunte strategie di Baldoni per screditare l’attrice dopo che lei aveva segnalato un ambiente di lavoro ostile.

Secondo la denuncia, Baldoni e il suo team di pubbliche relazioni avrebbero orchestrato una campagna di ritorsione contro Blake Lively. Tra le prove, vi sarebbero messaggi in cui il regista e il suo staff discutono di utilizzare storie negative su altre celebrità, come un post sui social che accusa Hailey Bieber di “bullismo”, per distrarre l’attenzione dalle accuse contro di lui.

Inoltre, la denuncia menziona conversazioni strategiche mirate a manipolare la narrazione pubblica, persino suggerendo di deviare la colpa su di lei, raccontando di altre figure della carriera di Lively, come Leighton Meester e Anna Kendrick.

Nello documento infatti, il team di gestione delle crisi delle pubbliche relazioni di Baldoni avrebbe proposto che se Lively avesse accennato alla sua “esperienza negativa” lavorativa, e un giornalista l’avesse contattata per un commento e fosse stato ovvio che si riferiva effettivamente al regista, “le speculazioni avrebbero potuto essere rivolte a un’altra delle tante persone con cui ha avuto problemi a lavorare” in passato.

Da anni infatti si specula di un rapporto burrascoso sul set di Gossip Girl con Leighton Meester, lo stesso vale per Un piccolo favore con Anna Kendrick e per The Town con il regista e co-protagonista Ben Affleck.

Ryan Reynolds, marito di Lively, appare più volte nei documenti. La coppia avrebbe infatti partecipato a una riunione con Justin Baldoni e il team di produzione per affrontare le problematiche sul set. Dopo l’incontro, i Wayfarer Studios hanno adottato clausole contrattuali per garantire la sicurezza di Blake Lively e la protezione da eventuali ritorsioni. Tuttavia, secondo la denuncia, Baldoni avrebbe successivamente fatto commenti invadenti sulla vita privata della coppia, aggravando la situazione.

Un documento del team PR di Justin Baldoni, incluso nella denuncia, espone strategie per contrastare potenziali dichiarazioni di Blake Lively. Tra queste, si suggeriva di mettere in discussione il femminismo dell’attrice e di legarlo a presunti comportamenti simili attribuiti a Taylor Swift.

In risposta, l’avvocato di Baldoni ha definito le accuse “categoricamente false” e ha sostenuto che le misure di gestione delle crisi erano standard. Blake Lively, invece, spera che il caso possa portare alla luce tattiche di ritorsione pericolose e proteggere future vittime di comportamenti scorretti.

La vicenda è attualmente in continuo sviluppo, e noi vi aggiorneremo con ogni novità sul caso. Se dovessero emergere nuovi dettagli sulla questione, provvederemo a informarvi.