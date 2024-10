Scarlet Witch sarà l’amante di Doctor Doom nei prossimi film degli Avengers?

Un nuovo rumor ha suscitato grande interesse tra i fan dell’MCU, rivelando dettagli intriganti sul possibile ruolo di Elizabeth Olsen nei film Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Secondo diverse fonti, sembra che Wanda sarà l’interesse amoroso di Doctor Doom, interpretato nientemeno che da Robert Downey Jr.

L’indiscrezione arriva dallo scooper @MyTimeToShineH, il quale sostiene che Scarlet Witch sarà una “protagonista principale” in entrambe le pellicole e condividerà molto tempo sullo schermo con Doctor Doom, interpretato da Downey. A corroborare la notizia è stato anche Alex Perez di The Cosmic Circus, il quale ha lasciato intendere che Wanda assumerà il titolo di “Baronessa” nei prossimi film, suggerendo una relazione con Doom che potrebbe avere un impatto significativo sul Multiverso.

Nei fumetti Marvel, Wanda Maximoff e Victor Von Doom hanno vissuto una storia d’amore nel corso della saga Avengers: The Children’s Crusade. In quell’arco narrativo, Wanda aveva perso la memoria e viveva con Doom nel suo Castello in Latveria. La loro relazione, per quanto sincera, era destinata a fallire quando Wanda ha riacquisito la memoria, scoprendo poi che Doom aveva utilizzato i suoi poteri di alterazione della realtà per i suoi scopi.

Questo legame tra Wanda e Doom potrebbe essere ripreso nei film del Marvel Cinematic Universe, soprattutto con l’inclusione delle dinamiche esplorate nella serie Secret Wars di Jonathan Hickman. Doom, manipolatore e ambizioso, potrebbe cercare di sfruttare i poteri di Scarlet Witch per ottenere il controllo del Multiverso.

Non ci resta che aspettare per vedere come evolverà questa dinamica tra Wanda e Doctor Doom nei prossimi film dell’MCU, ma una cosa è certa: la loro interazione potrebbe essere uno degli elementi più avvincenti delle future pellicole Avengers.

Vi ricordiamo che Avengers: Doomsday uscirà il 1° maggio 2026 e Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.