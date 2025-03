La particolare dentatura di Aimee Lou Wood le ha impedito di ottenere diversi ruoli

L’attrice britannica Aimee Lou Wood, conosciuta soprattutto per il ruolo di Aimee Gibbs nella serie di successo Sex Education e per la stagione 3 di The White Lotus, ha recentemente parlato delle difficoltà che ha incontrato nell’industria cinematografica a causa della sua dentatura unica.

Nonostante il suo talento e la sua crescente popolarità, Aimee Lou Wood ha rivelato che le è stato più volte impedito di ottenere determinati ruoli, specialmente quelli di personaggi americani, proprio a causa dell’aspetto dei suoi denti.

In un’intervista, l’attrice ha spiegato come, durante i casting per ruoli statunitensi, le avevano detto che il suo aspetto non si adattava all’immagine stereotipata degli americani sullo schermo. Secondo Aimee Lou Wood, la principale “colpa” era dei suoi denti, diversi da quelli perfettamente allineati e sbiancati che spesso si vedono a Hollywood.

“Sono i denti. Tipo, nessun americano ha i miei denti… Semplicemente non li hanno. Dovrei mettere le faccette. Perché… Penso che sia davvero uno dei motivi. Ho interpretato un’americana in una commedia a Chicago. E questo tizio dopo nel bar era tipo… stava parlando con me e ha detto, ‘Lo sapevo. Lo sapevo. Il tuo accento era fantastico, ma sapevo che non eri americana. Semplicemente non sembri americana’.”

Nonostante queste difficoltà, la sua peculiarità si è rivelata un punto di forza per il ruolo di Chelsea nella terza stagione di The White Lotus. Inizialmente il personaggio nasceva come americano, ma dopo aver inviato un’audizione sia con accento americano che con il suo naturale accento mancuniano, la produzione ha preferito quest’ultimo, adattando la storia di Chelsea per renderla britannica.

Aimee Lou Wood ha sottolineato come, nonostante le pressioni dell’industria per uniformarsi a certi standard estetici, la sua dentatura l’abbia resa unica e riconoscibile. Per lei, l’autenticità è più importante della perfezione imposta da Hollywood.