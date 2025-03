La storia del guanto di Morgan Freeman

Durante la cerimonia degli Oscar 2025, molti spettatori hanno notato un dettaglio insolito nel look di Morgan Freeman: l’attore indossava un solo guanto sulla mano sinistra. La curiosità ha rapidamente scatenato domande sui social, portando molti a chiedersi il motivo dietro questa scelta.

Morgan Freeman è apparso alla premiazione prima per rendere omaggio a Gene Hackman, l’iconico attore scomparso di recente insieme alla moglie. Durante il segmento In Memoriam, Freeman ha ricordato il suo amico con parole toccanti:

“Questa settimana, la nostra comunità ha perso un gigante. E io ho perso un caro amico, Gene Hackman. Ho avuto il piacere di lavorare al fianco di Gene in due film, Unforgiven e Under Suspicion, e come chiunque abbia mai condiviso una scena con lui, ho imparato che era un artista generoso e un uomo i cui doni hanno elevato il lavoro di tutti. Ha ricevuto due Oscar, ma cosa più importante, ha conquistato i cuori degli amanti del cinema in tutto il mondo.”

Per gran parte del suo intervento, l’attore ha tenuto le mani dietro la schiena, ma nei momenti in cui erano visibili, il guanto sulla mano sinistra non è passato inosservato.

Quello che per molti potrebbe sembrare un vezzo stilistico ha in realtà una motivazione legata alla salute dell’attore. Morgan Freeman infatti indossa quel guanto da anni a causa di una condizione medica derivante da un grave incidente stradale avvenuto nel 2008.

L’attore era alla guida della sua auto nel Mississippi quando il veicolo è uscito di strada, ribaltandosi più volte prima di finire in un fosso. Sebbene sia sopravvissuto all’incidente, ha riportato danni permanenti ai nervi della mano sinistra, che gli hanno causato una paralisi irreversibile.

A causa di questa lesione, Morgan Freeman soffre di fibromialgia, una condizione cronica caratterizzata da dolori muscolari diffusi e ipersensibilità al tatto. Il guanto che indossa è un guanto a compressione, che aiuta a mantenere la circolazione sanguigna ed evitare il gonfiore della mano.

In un’intervista rilasciata nel 2010 alla rivista People, l’attore aveva spiegato:

“Ho subito danni ai nervi e non sono migliorati. Non riesco a muoverlo. Se non muovi la mano, si gonfierà. Sai che muovi la mano circa un milione di volte al giorno?”

Nonostante le difficoltà fisiche, Morgan Freeman ha continuato a lavorare nel cinema e a partecipare ad eventi pubblici, dimostrando una determinazione straordinaria. Il guanto è ormai diventato una costante nelle sue apparizioni pubbliche.