News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 8 Maggio 2024

Game of Thrones

La prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, la nuova serie spinoff di Game of Thrones, avrà 6 episodi

News da A Knight of the Seven Kingdoms

Con A Knight of the Seven Kingdoms sta per ampliarsi l’universo di Game of Thrones. La storica serie HBO ha chiuso i battenti ormai 5 anni fa dopo otto stagioni. Il mondo degli Westeros però ha trovato nuova vita grazie a House of the Dragon, prequel che ha ottenuto nella sua prima stagione numeri in linea con la serie originale.

Il prossimo 16 giugno, a distanza di circa 2 anni dal primo capitolo, la serie tornerà con un nuovo ciclo di episodi. E intanto i produttori dello show sono a lavoro su un nuovo spinoff legato ai romanzi di George R.R. Martin che potrebbe vedere già la luce nel 2015.

A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, questo il titolo del progetto, è ambientato un secolo prima degli eventi de Il trono di spade e ruota attorno a Ser Duncan l’Alto e al suo scudiero, Egg.

Nelle ultime ore The Hollywood Reporter ha aggiunto qualche dettaglio in più sul nuovo show. La produzione ha scelto Owen Harris come regista delle prime tre puntate. Il nome di Harris è molto noto agli appassionati del genere, visto che ha diretto alcuni episodi di Black Mirror.

Il portale ha poi riportato che la prima stagione del nuovo prequel sarà composta solo da 6 puntate e sarà l’adattamento del libro in 160 pagine di Martin intitolato The Hedge Knight. Di seguito la sinossi ufficiale: