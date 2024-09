911: Lone Star, i Tarlos avranno uno spinoff?

Le notizie sul futuro di 911: Lone Star in queste settimane sono state variegate. Prima è arrivata, come una doccia gelata per i fan, la conferma che la quinta stagione in uscita il prossimo 23 settembre sarà l’ultima. Nelle ore successive è stato però aggiunto che, nei piani dei produttori, c’è la volontà di espandere l’universo di 911 con un nuovo spinoff.

Nelle ultime ore giunge una nuova indiscrezione sulla serie che racconta il mondo del pronto intervento americano. Da quel che è trapelato online sembra infatti che sia in lavorazione un nuovo show che vede protagonista la coppia formata da TK e Carlos, due dei personaggi più amati di 911: Lone Star.

Non si tratta di un rumor che gira indisturbato sul web ma c’è anche una parziale conferma da parte di uno dei protagonisti. Lo scorso weekend gli attori Ronen Rubinstein e Rafael L. Silva (che troveremo anche nella nuova serie The Waterfront) sono stati ospiti alla Epic Con Chicago.

Dal palco dedicato a 911: Lone Star Rubinstein ha confermato che un possibile spinoff dedicato ai Tarlos è in lavorazione da diversi anni. Questa possibile nuova serie sarà ambientata in un’altra città. Nel corso della convention sono emersi poi altri dettagli dedicati alla coppia.

In particolare è stato rivelato che nel quinto episodio della quinta stagione i due sono impegnati in una missione in stile Mr. and Mrs. Smith. Inoltre le puntate numero 7 e 9 sono state definite “Tarlos-centriche”. Infine il dodicesimo episodio, il finale di serie, sembrerebbe essere l’apertura di “qualcosa di speciale”.

Dopo aver confermato i rumor Rubinstein ha poi aggiunto che il futuro e il destino dello spinoff dipende tutto dagli ascolti dalle nuove puntate, perciò ha invitato i fan a seguire con passione la nuova stagione. Per ora non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito. Siete felici di rivedere TK e Carlos insieme ancora a lungo?