Quando pensiamo alle principesse Disney vengono alla mente sempre i classici nomi, ma lo sapete che ne esistono almeno 10 che tutti continuano a dimenticarsi? Ecco di chi si tratta.

Le principesse Disney dimenticate

La storia della Disney è molto lunga e nel corso delle decadi sono stati prodotti diversi film con personaggi sempre film.

Se vi chiedessimo di pensare alle principesse, probabilmente vi verrebbero in mente nomi come Ariel, Mulan, Aurora, Rapunzel e altre.

Tuttavia, siamo sicuri che anche voi ve ne dimentichereste almeno 10 che in qualche modo hanno lo stesso titolo anche se non vengono rappresentate come vere e proprie principesse oppure vengono introdotte come personaggi secondari.

Siete curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Cominciamo subito con l’elenco.

Principesse Disney dimenticate: Kida di Atlantis

Kida di Atlantis

Partiamo con Kida dal classico intitolato Atlantis – L’impero perduto.

Si tratta della principessa di questa mitologica civiltà, che si innamora dell’avventuriero Milo non appena si incontrano.

Purtroppo, troppo spesso, questa principessa e il film in generale vendono dimenticati dal grande pubblico.

Ricordiamo che questo e tutti gli altri film che citeremo saranno reperibili in streaming su Disney Plus.