Avengers Doomsday: nel cast gli attori originali dei film degli X-Men

Il Marvel Cinematic Universe (MCU) si prepara a un’epica espansione con l’arrivo di alcuni volti iconici: gli X-Men originali torneranno sul grande schermo in Avengers: Doomsday. Durante la rivelazione del cast, è stato annunciato che Patrick Stewart (Professor X), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope) e Rebecca Romijn (Mystica), insieme ad altri, riprenderanno i loro ruoli dai film X-Men della Fox.

Il multiverso Marvel apre la porta a nuove possibilità, grazie alle quali potremo rivedere gli storici attori della saga di X-Men degli anno 2000. A oggi non sappiamo se riprenderanno però i loro ruoli classici o se incarneranno versioni alternative dei personaggi.

La vera sorpresa per i fan è il ritorno di Channing Tatum nei panni di Gambit. L’attore ha inseguito per anni un film dedicato al mutante cajun, progetto che non è mai decollato a causa dell’acquisizione della Fox da parte della Disney nel 2019. Tuttavia, Tatum ha finalmente debuttato come Gambit in Deadpool & Wolverine (2024), guadagnandosi il plauso del pubblico. Ora, con il suo ingresso ufficiale nell’MCU, Gambit potrebbe avere un futuro ancora più luminoso.

Gli X-Men nel cast di Avengers: Doomsday

Ecco tutti gli attori degli X-Men originali che torneranno nel prossimo film Marvel, in uscita il 1° maggio 2026:

Channing Tatum – Gambit

Patrick Stewart – Charles Xavier (Professor X)

Ian McKellen – Magneto

Kelsey Grammer – Bestia

Alan Cumming – Nightcrawler

Rebecca Romijn – Mystica

James Marsden – Ciclope

Nei prossimi giorni sembra saranno svelati anche altri nomi del cast, e forse vedremo unirsi a questo team altri attori dei film degli X-Men originali.

Con questi nomi leggendari, Avengers: Doomsday si preannuncia come un film imperdibile, segnando un momento storico per i fan del Marvel Cinematic Universe e degli X-Men.