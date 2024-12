Domenica 15 dicembre 2024 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata della stagione 2 della fiction Vincenzo Malinconico: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Vincenzo Malinconico 2, in onda il 15 dicembre 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

La morte di Venere sembra un’overdose, ma Malinconico sospetta un omicidio e indaga con Tricarico.

Intanto, Vincenzo difende Laura Carbone, donna affetta da problemi psichiatrici trovata accanto a un cadavere, con Nives incaricata della perizia psichiatrica.

Tra battibecchi, gli ex uniscono le forze per evitarle il carcere.

Anticipazioni sulla terza puntata di Vincenzo Malinconico 2 del 15 dicembre

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Vincenzo Malinconico 2, Alf vuole realizzare un documentario su un santone, capo di una strana setta, ma quando si reca ad intervistarlo, lo trova morto.

La sua reticenza a parlare è dovuta al fatto che ha visto Fareed, il suo primo amore, sulla scena del crimine e teme che il giovane possa essere implicato nell’omicidio.

Essendo coinvolto il suo stesso figlio, Vincenzo segue l’indagine con il fiato sospeso. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla terza puntata della fiction con Massimiliano Gallo, in onda il 15 dicembre 2024.

Dove vedere in streaming la terza puntata di Vincenzo Malinconico 2

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Vincenzo Malinconico 2 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo la prima stagione e piano piano viene caricata anche la seconda.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Vincenzo Malinconico 2 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. Al momento sono disponibili i primi due episodi.