Stefano D Onofrio | 26 Febbraio 2023

Un professore

Prima foto dal set di Un professore 2

Le riprese di Un professore 2 sono ufficialmente cominciate! La fiction di Rai Uno, con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, è stata uno dei maggiori successi del 2021. Ottimi ascolti per la prima stagione e un seguito di affezionati che, ancora oggi, non vedono l’ora di scoprire come proseguirà la storia.

Ad appassionare in particolare tanti fan è il rapporto tra Simone e Manuel, la coppia-non coppia che ha scatenato centinaia di video fan-edit sul web. Ad interpretare i due personaggi sono rispettivamente Nicolas Maupas (che abbiamo visto in questi giorni anche in Mare Fuori 3) e Damiano Gavino, presto su Netflix con il nuovo film di Ferzan Ozpetek Nuovo Olimpo.

Il set di Roma è stato riaperto da qualche giorno e molte persone si sono recate nei luoghi che fanno da sfondo alla storia dei personaggi. Alcune fan sono riuscite addirittura a fotografare proprio Maupas e Gavino durante un momento delle riprese.

È stata dura ma CE L’HO FATTA Un grazie spaciale alla mamma del mio bff quella santa donna pic.twitter.com/C9q9JuTnXp — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 ♒︎ (@marikawaves) February 25, 2023

Ed eccoli qui, con gli abiti di scena con cui li abbiamo visti già durante la prima stagione, sul set di Un professore 2. Per ora non si conosce ancora una data di uscita delle nuove puntate. C’è chi dice che la seconda stagione potrebbe debuttare nell’autunno del 2023, chi invece pensa che i nuovi episodi non vedranno la luce prima del 2024.

“La cosa bella è sempre la dimensione familiare che si crea con il pubblico. Un professore è un altro mondo speciale – ci ha raccontato Nicolas Maupas in un’intervista che uscirà sul numero di marzo di Ciak – sarà una stagione di novità, di cose inaspettate“

Intanto qualche giorno fa sul set della serie è stato festeggiato un compleanno speciale: quello di Alessandro Gassmann. L’attore ha spento 58 candeline lo scorso 24 febbraio. Claudia Pandolfi ha pubblicato sui social questo video, che vi abbiamo linkato qui in alto, e che mostra i festeggiamenti avvenuti tra un ciak e l’altro.