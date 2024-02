Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 2 Febbraio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di lunedì 5 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole lunedì 5 febbraio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 5 febbraio 2024.

Rossella non sa come gestire la dichiarazione di Nunzio e sedare la rabbia di Ada in ospedale. Intanto Riccardo, a Milano, incontra Virginia e rischia di cadere vittima della nostalgia. Invece Marina e Roberto portano avanti il loro piano per allontanare Ida da Tommy, ma Raffaele e Diego non lasciano correre.

Leggi anche le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 febbraio

Trama puntata lunedì 5 febbraio 2024

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 5 febbraio 2024! Rossella deve metabolizzare la dichiarazione di Nunzio e gestire l’ostilità, per lei incomprensibile, di Ada in ospedale. Riccardo, a Milano, rischia di essere preda della nostalgia dopo aver incontrato Virginia. Marina e Roberto continuano a mettere in atto la loro strategia per allontanare Ida da Tommy, ma le loro intenzioni sono ben chiare a Raffaele e Diego.

Queste sono le anticipazioni della puntata di lunedì 5 febbraio 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario – per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti.