Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 2 Luglio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 3 luglio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 3 luglio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 3 luglio 2024.

Nella puntata precedente, Ida e Diego gettano le basi per diventare una famiglia accogliendo il figlio della ragazza, Marina e Roberto potrebbero doversi arrendere e accettare che il bambino sia portato via dalla loro casa. Giulia e gli amici si stringono intorno a Luca, consapevoli del momento difficile che sta vivendo, intanto l’uomo dovrà fare i conti con la propria malattia e accettarne le inevitabili conseguenze.

Leggi anche le anticipazioni della settimana

Trama puntata mercoledì 3 luglio 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 3 luglio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Roberto, convinto da Marina, tenterà di superare l’ossessione per Tommaso e proverà a riprendere in mano la propria vita. Diego darà un’improvvisa scossa alla relazione con Ida. Costretto a prendere atto delle pesanti ripercussioni dell’Alzheimer sulla propria vita lavorativa, Luca prova a reagire affidandosi all’amore di Giulia. Maldisposto verso Niko, Jimmy si prepara a conoscere la nipote di Valeria.

Queste sono le anticipazioni della puntata di mercoledì 3 luglio 2024 di Un posto al sole.

Leggi anche: le anticipazioni della prossima puntata

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.