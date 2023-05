Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 17 maggio 2023

Lara crede di ave raggiunto il suo obiettivo, ma una donna misteriosa potrebbe far capitolare il suo piano. Intanto Giulia è ancora presa di mira da Eduardo e continua a ricevere le minacce dal parte del boss mafioso. Nel frattempo, scopre anche che Angela e Franco vorrebbero lasciare Napoli per andare in Sicilia, portandosi Bianca.

Lara pensa di avercela fatta e quando crede di essere riuscita a raggiungere il suo obiettivo, si ritrova a fronteggiare una donna misteriosa che rischia di mandare a monte tutti i suoi progetti. Intanto Giulia continua a essere presa di mira da Eduardo e dopo aver ricevuto le minacce dal parte del boss, scopre con dispiacere che Angela e Franco vorrebbero lasciare Napoli, alla volta della Sicilia.

