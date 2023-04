News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 19 Aprile 2023

Pretty Little Liars

Troian Bellisario e Patrick J. Adams mostrano la loro casa

Siete pronti a farvi un tour a casa di Troian Bellisario e Patrick J. Adams? La coppia formata dall’ex protagonista di Pretty Little Liars e dall’attore di Suits è una delle più longeve del mondo della tv. I due si sono conosciuti per la prima volta sul set dell’opera teatrale Equivocation, nel 2009.

Si ritrovano poi proprio sul set del teen drama Freeform, dove Patrick partecipò come guest star nel 2010. Nel dicembre del 2016 arrivano le nozze e subito dopo negli anni arrivano ben due figli: Aurora e Elliot Rowena. Troian e Patrick vivono insieme a Los Angeles e proprio in questi giorni hanno mostrato al sito Architectural Digest gli interni della loro casa, in stile coloniale spagnolo.

“Amiamo e utilizziamo ogni metro quadrato di questa casa e siamo così grati a tutti coloro che ci hanno aiutato a renderla ciò che è oggi“, ha scritto la Bellisario nella didascalia del post che racchiude alcuni degli angoli della dimora.

L’attrice ha anche raccontato la storia di due enormi ulivi che hanno aggiunto nel giardino posteriore del loro nido d’amore. “Quando abbiamo piantato gli alberi, abbiamo seppellito una capsula del tempo sotto di loro“, ha raccontato Troian Bellisario. Nel raccontare come è stata pensata la casa e le stanze che la compongono, la coppia ha raccontato diversi aneddoti della propria vita privata.

Un esempio sono i messaggi scritti con il rossetto che Patrick J. Adams lasciava sullo specchio del bagno prima di partire per impegni lavorativi. “Mi lasciava un sacco di note sul mio specchio con il rossetto“, ha raccontato l’attrice.

Patrick ha anche spiegato come mai, a differenza di tante altre abitazioni, il loro ufficio è parte integrante della casa. “Di solito un ufficio si trova lontano, staccato dal resto della casa. Ma quando si entra in casa nostra, è proprio lì, ed è per questo che volevamo che fosse colorato e giocoso. Volevamo che fosse pieno di energia”, ha spiegato.

Una casa meravigliosa, che racconta tanto di una coppia solida e molto riservata.