L’attesa per The Odyssey, il nuovo progetto di Christopher Nolan, è alle stelle. Dopo successi come Inception, Interstellar e Oppenheimer, il regista punta ora a portare sul grande schermo una delle storie più antiche mai raccontate: l’epico viaggio di Ulisse narrato nell’Odissea di Omero. Con l’uscita prevista per luglio 2026, i dettagli sono ancora pochi, ma un rumor ha catturato l’attenzione: Tom Holland potrebbe interpretare Zendaya in un curioso gioco di ruoli.

Sebbene l’idea possa sembrare folle, potrebbe avere senso. Zendaya e Tom Holland, entrambi confermati nel cast, potrebbero interpretare due personaggi chiave del poema epico: rispettivamente Atena, la dea della saggezza e protettrice di Odisseo, e Telemaco, il figlio dell’eroe.

Nel racconto originale, Atena utilizza i suoi poteri per trasformarsi in Telemaco, aiutando il giovane a cercare il padre. Questo espediente narrativo potrebbe portare Tom Holland a “fingere” di essere Zendaya nel ruolo della dea, con una dinamica sorprendentemente complessa e originale.

L’idea di Nolan di spingere gli attori fuori dalla loro zona di comfort non è nuova. In Tenet e The Prestige, il regista ha mostrato di amare i giochi meta e le interpretazioni stratificate, e The Odyssey sembra un terreno fertile per continuare questa tradizione.

Il cast già annunciato include Matt Damon, che secondo molti sarà Odisseo e Anne Hathaway, che potrebbe essere Penelope. Si vocifera poi che Jon Bernthal sarà Poseidone.

Effettivamente vedremo Tom Holland e Zendaya alle prese con questa sfida? I fan non vedono l’ora di scoprirlo.