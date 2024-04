Cinema e Celebrity

Martina Pedretti | 22 Aprile 2024

Spider-Man 4 è sicuramente uno dei film Marvel più attesi, e finalmente Tom Holland ha dato un importante aggiornamento sul suo sviluppo.

Dopo Spider-Man: No Way Home, i fan dell’MCU hanno aspettato con trepidazione di scoprire nuovi dettagli sul tanto atteso sequel. Tuttavia né Marvel Studios, né Sony Pictures hanno ancora fissato una data di uscita del film e le news al riguardo scarseggiano.

In una nuova intervista con Deadline, Tom Holland ha finalmente svelato nuovi aggiornamenti su Spider-Man 4. Al momento sappiamo che le riprese non sono ancora iniziate, ma l’attore ha potuto comunque il suo entusiasmo per il progetto.

La risposta semplice è che vorrò sempre fare film su Spider-Man. Devo la mia vita e la mia carriera a Spider-Man. Avrò sempre voglia di fare di più. Abbiamo i migliori del settore che lavorano su qualunque sia la storia. Finché non finiremo, avremo un’eredità da proteggere. Il terzo film è stato così speciale sotto tanti aspetti che dobbiamo essere sicuri di fare la cosa giusta. Questa è la prima volta che faccio parte del processo creativo a uno stadio così embrionale. È semplicemente un processo in cui osservo e imparo. È un palcoscenico davvero interessate per me. Come ho detto, tutti vogliono che ciò accada. Ma vogliamo assicurarci di non esagerare con la storia.

Al momento Spider-Man 4 non ha uno sceneggiatore o un regista e nemmeno un titolo ufficiale. Durante i primi tre film, Peter ha dovuto affrontare alieni, varianti del multiverso e ora nessuno sa chi è il ragazzo. Il quarto capitolo dovrebbe quindi mostrarsi come Peter aiuta i suoi amici a ricordarsi di lui, e sicuramente ci presenterà anche un nuovo villain. Non dimentichiamo inoltre che nella post-credit di No Way Home si vede un pezzo del simbionte di Eddie Brock che rimane bloccato nell’universo del nostro MCU.

Sappiamo, come dichiarato da Kevin Feige, che Spider-Man e Daredevil saranno i protagonisti della parte street dell’MCU. Infatti Charlie Cox tornerà nella serie TV Daredevil: Born Again, dopo il suo ritorno in Now Way Home.

Non appena avremo maggiori informazioni su Spider-Man 4 provvederemo ad aggiornarvi.