21 Dicembre 2022

Millie Bobby Brown

Un'intimacy coordinator ha criticato Millie Bobby Brown per il bacio scambiato con Louis Partridge in Enola Holmes 2: "Non consensuale"

Critiche a Millie Bobby Brown

Il bacio tra Millie Bobby Brown e Louis Partridge in Enola Holmes 2 ha provocato qualche reazione contraria. Nel secondo capitolo della saga cinematografica Netflix con protagonista la sorella di Sherlock Holmes avviene un bacio tra quest’ultima e Tewkesbury, il giovane nobile interpretato da Partridge. Nel corso di un’intervista rilasciata qualche settimana fa, la star di Stranger Things aveva raccontato come è nata la scena del primo bacio della coppia. “Quando stavamo girando la scena del primo bacio dovevo dargli un pugno. E siccome Louis è un buon amico, ho continuato a prenderlo a pugni. Sai, non stavo facendo finta. Gli facevo davvero male. E alla fine mi ha detto: ‘Millie, puoi fare finta di darmi un pugno?’. Lo stavo colpendo dritto allo stomaco. È stato molto divertente per me – raccontò la Brown – anche sul set di Stranger Things, con i ragazzi, farei la stessa cosa perché sono i miei amici, le persone con cui sono cresciuta“.

Queste parole non sono però piaciute all’intimacy coordinator Jessica Steinrock che, attraverso il suo profilo TikTok, ha mosso delle critiche nei confronti dell’attrice. “Oh no, io amo Millie Bobby Brown, ma questa non è la storia carina che pensate – ha esordito nel video che potete vedere qui in alto e in cui riprende le parole dell’attrice – Sono sicura che lei e il suo partner di scena hanno instaurato un ottimo rapporto e una grande fiducia, ma non dovremmo mai sorprendere nessuno durante un combattimento o una scena intima“.

“In fin dei conti, questo significa che lei non ha chiesto il consenso per baciarlo – ha spiegato – E quando il vostro partner di scena reagisce con sorpresa dopo che lo avete baciato, significa che la comunicazione non è avvenuta nel modo in cui doveva avvenire“.

“Piccole cose come questa possono degenerare nel tempo, e francamente lei ha più potere di lui in questa situazione perché è una star molto conosciuta. Quando facciamo scene piccanti, ci piace stare leggeri, divertirci, ma il consenso è obbligatorio“, ha aggiunto la Steinrock. “Per la cronaca, ho amato Enola Holmes 2, ma la prossima volta dobbiamo chiedere il consenso“, ha concluso l’intimacy coordinator.