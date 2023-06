News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 26 Giugno 2023

The Last of Us

Matthew McConaughey è stato preso in considerazione per il ruolo di Pedro Pascal in The Last of us: il racconto dello showrunner

Matthew McConaughey in The Last of us

Poteva essere Matthew McConaughey il volto di punta di The Last of us. La serie HBO ispirata all’omonimo videogioco del 2013 vede come protagonisti principali Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quellli di Ellie. La strana coppia che viaggia in lungo e in largo per le terre stravolte dal Cordyceps è diventata una delle più amate della stagione televisiva in corso.

Ellie è infatti immune al virus che ha completamente distrutto la stirpe umana e potrebbe essere perciò la chiave per poter trovare la cura. La prima stagione è composta da 9 episodi, che hanno ottenuto ottimi ascolti sia sul network americano che in tutto il resto del mondo. Eppure la serie campione di visualizzazioni avrebbe potuto avere un “look” completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto.

A raccontarlo è stato Craig Mazin, showrunner di The Last of us, in un’intervista rilasciata al podcast Happy Sad Confused. Mazin ha confermato di aver avuto una conversazione con Matthew McConaughey riguardo il ruolo. A quanto pare però le cose non si sarebbero concretizzate.

“Non posso dire che fosse una cosa seria, era più una cosa tipo: ‘Ehi, ecco qualcosa di cui possiamo parlare’“, ha rivelato. Craig ha però poi aggiunto che “Pedro era sulla nostra lista fin dall’inizio. Ci è stato detto che non era disponibile, e poi, mentre stavamo un po’ annaspando, ho ricevuto una telefonata dal suo agente che mi ha detto: ‘Sapete, potrebbe essere disponibile’“.

Gli avevano inviato una prima sceneggiatura pur non essendo sicuri di ricevere una risposta. All’epoca infatti Pascal si trovava in Inghilterra per le riprese di un film. “L’ho spedito il venerdì. Sabato mattina ho ricevuto una telefonata: gli piaceva, voleva partecipare a Zoom“, ha raccontato.

Pedro era stato immediatamente conquistato dall’idea e per questo aveva subito accettato la proposta. “Sentite, Matthew McConaughey è un attore straordinario. Sono sicuro che sarebbe stato fantastico. Ma sarebbe stato diverso, e mi piace quello che abbiamo fatto“, ha concluso Mazin.