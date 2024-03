The Idea of You, Nicholas Galitzine parla del suo personaggio che sarebbe ispirato a Harry Styles

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 9 Marzo 2024

Harry Styles Nicholas Galitzine

Nicholas Galitzine parla del suo personaggio in The Idea of You che, secondo diverse voci, sarebbe ispirato a Harry Styles

Le parole di Nicholas Galitzine

C’è molta attesa per il nuovo film che vedrà insieme per la prima volta Anne Hathaway e Nicholas Galitzine. La pellicola in questione si intitola The Idea of You e la sua uscita è prevista per il prossimo 2 maggio su Prime Video.

Al centro della trama troviamo Solene (Hathaway), una madre single di 40 anni che inizierà una storia d’amore con il giovane Hayes (Galitzine). Quest’ultimo è il leader di una delle boyband più in voga del momento, gli August Moon, e non è un caso che il primo incontro tra i due avviene al Coachella, uno dei festival musicali più famosi al mondo.

The Idea of you è un film liberamente ispirato all’omonimo romanzo scritto da Robinne Lee nel 2021. Secondo molte voci la storia raccontata nel libro sarebbe ispirata a quella di Harry Styles, uno dei cantanti più famosi al mondo nonché membro degli One Direction.

In numerose interviste Lee ha rivelato che parlare di ispirazione “è una roba grossa” ma ha comunque lasciato intendere che la storia personale di Styles potrebbe essere stato uno spunto per scrivere il romanzo. Di questa presunta ispirazione ha parlato anche Nicholas Galitzine nel corso di una recente intervista a BuzzFeed.

Nicholas Galitzine Discusses the Parallels Between his Character in 'The Idea of You' and Harry Styles – Seems like a political answer to me…. #NicholasGalitzine #TheIdeaOfYou #HarryStyles #AnneHathaway pic.twitter.com/IDY3DKFlS8 — BuzzFeed UK (@BuzzFeedUK) March 6, 2024

“Abbiamo cercato di creare un personaggio che si sentisse affine a Harry, nel senso che è un uomo più giovane che frequenta donne più adulte. Era importante creare qualcuno che sembrasse nuovo e originale e non un’imitazione scadente di questa persona“, ha risposto in maniera diretta Galitzine.

Per Nicholas The Idea of You non è l’unico progetto importante del 2024. Ha da qualche giorno debuttato su Sky Atlantic nel Regno Unito la miniserie Mary & George, che lo vede protagonista al fianco di Julianne Moore.

La serie è attesa anche in Italia a partire dal prossimo 7 aprile.