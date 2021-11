The Boys 3 è in arrivo: Prime Video condivide la prima foto di Laurie Holden nei panni della Contessa Cremisi, membro dei Payback

Laurie Holden nei panni della Contessa Cremisi per The Boys 3

Se siete fan di The Boys e non conoscete Seven on 7, sappiate che si tratta di una webserie che racconta novità dal mondo della serie Prime Video, in attesa dell’arrivo della stagione 3. Grazie a questo profilo abbiamo ottenuto le prime anticipazioni sul gruppo dei Payback, capitanato dal Soldier Boy di Jensen Ackles, che apparirà nei nuovi episodi. Ora possiamo anche dare uno sguardo a Laurie Holden nei panni della Contessa Cremisi, in una prima foto ufficiale di The Boys 3.

Chi sono i Payback, prima di tutto? Si tratta di un vecchio team di Super che lavorava alla Vought, prima dell’arrivo dei Sette. Grazie a loro, gli spettatori potranno scoprire come l’azienda è arrivata dove è ora, e perché la situazione si è evoluta fino a questo mondo. Eric Kripke ha chiarito che grazie ai Payback in The Boys 3 ci sarà spazio per elementi della storia americana. Jensen Ackles, da Supernatural, sarà il Patriota di questo gruppo, vestendo i panni di Soldier Boy, che è una specie di Captain America.

Fa parte dei Payback anche la Contessa Cremisi, interpretata da Laurie Holden di The Walking Dead. Il suo potere è quello di creare e lanciare lame di fuoco dalle mani. Come possiamo vedere dalla prima foto del personaggio, il suo look è total red, dai capelli agli stivali, e include anche una dinamica mascherina.

In uno dei video di Seven on 7 la Contessa Cremisi si esibisce al parco tematico Vought Land.

Oltre a Soldier Boy e alla Contessa Cremisi, fanno parte dei Payback anche Stormfront, spietato personaggio interpretato da Aya Cash nella stagione 2 di The Boys, e altri personaggi. Rispetto ai fumetti saranno apportati dei cambiamenti, pertanto i nomi del resto del team sono stati creati appositamente per la serie.

Oltre alla Contessa Cremisi, vedremo quindi Blue Hawk, Supersonic e Gunpowder, interpretati rispettivamente da Nick Wechsler, Miles Gaston Villanueva e Sean Patrick Flannery). Anche di quest’ultimo è stata condivisa una prima foto, nonostante il personaggio fosse già apparso fugacemente nella prima stagione. In precedente puntata di Seven on 7 Prime Video aveva mostrato anche il look di Supersonic.

Al momento non sappiamo quando The Boys 3 arriverà su Prime Video, ma l’uscita delle puntate dovrebbe cadere nel corso del 2022.

CiakGeneration © riproduzione riservata.