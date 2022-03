3 I gemelli Carver in The Batman

The Batman è ufficialmente al cinema. Il nuovo film dedicato al supereroe di Gotham City, questa volta interpretato da Robert Pattinson, dura quasi tre ore. Gli appassionati di serie tv si saranno senz’altro accorti che fanno parte del cast anche alcuni volti noti del piccolo schermo. Stiamo parlando di Max e Charlie Carver, che molti di voi avranno senz’altro visto in Teen Wolf (nei ruoli di Ethan e Aiden).

In questa piccola clip pubblicitaria che abbiamo trovato su YouTube si notano i due attori nella pellicola. I Carver hanno interpretato il ruolo dei “gemelli”, i buttafuori del locale Iceberg Lounge. Teen Wolf non è stata l’unica serie in cui sono stati avvistati Max e Charlie. Prima del teen drama supernatural i due hanno vestito i panni dei gemelli Preston e Parker Scavo in Desperate Housewives. Successivamente gli attori hanno seguito carriere indipendenti.

Charlie ad esempio ha fatto parte del cast di Ratched, ultima fatica di Ryan Murphy, mentre Max è apparso in un episodio di The Following. Ora entrambi sono anche in The Batman, dove in realtà hanno avuto una parte molto marginale. Intanto da qualche giorno la pellicola è approdata nei cinema di tutto il mondo ed inizia a battere cassa. Ad oggi sono circa 60 milioni i dollari incassati dal film, che ha avuto un budget iniziale tra i 185 e i 200 milioni di dollari.

Intanto Pattinson pensa già al futuro della saga e spera di avere un personaggio chiave nella storia dell’uomo pipistrello in un eventuale secondo capitolo.

