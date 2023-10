Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 12 Ottobre 2023

one piece

Nuovo ruolo per Taz Skylar, Sanji in One Piece! L’attore sarà protagonista al fianco di Daisy Ridley del film Cleaner

Un nuovo progetto per Taz Skylar

Per Taz Skylar arriva la prima offerta importante dopo il successo di One Piece. Nel live action Netflix l’attore ha interpretato il ruolo di Sanji, lo chef della ciurma di Cappello di Paglia. In attesa di tornare sul set per le riprese della seconda stagione, già confermata, Skylar è stato scelto tra i protagonisti di un nuovo film.

Come riportato da Deadline Taz sarà tra i protagonisti di Cleaner, un nuovo thriller che lo vede al fianco di Daisy Ridley. La pellicola vede alcuni attivisti radicali prendere il controllo del gala annuale di una società energetica allo Shard – il grattacielo più alto dell’Europa occidentale – sequestrando 300 ostaggi per denunciare la corruzione della multinazionale che ospita l’evento.

La loro giusta causa però subisce una deviazione violenta a causa di un estremista, pronto a uccidere tutti i presenti per inviare un messaggio anarchico al mondo. Toccherà a un ex soldato diventata lavavetri, Joey Locke (interpretata da Daisy Ridley) salvare le persone intrappolate e neutralizzare gli assassini mentre è sospesa a 90 piani di altezza.

Attualmente non è dato sapere quale sarà il ruolo di Taz Skylar, ma con molta probabilità l’interprete di Sanji sarà chiamato a vestire i panni proprio dell’attivista estremista. La Ridley è nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Rey nella trilogia sequel di Star Wars al cinema.

L’attrice è infatti apparsa nei film Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker. Le riprese di Cleaner inizieranno nei primi mesi del 2024 e potranno andare avanti nonostante lo sciopero degli attori ancora in corso. La pellicola infatti rientra nella legge britannica Equity che consente agli attori protagonisti di girare nonostante le manifestazioni ancora in corso.

Non si conosce invece ancora una data di avvio delle riprese della seconda stagione di One Piece. Secondo alcune indiscrezioni le sceneggiature dei nuovi episodi sono pressoché pronte. Tutto ripartirà regolarmente soltanto quando lo sciopero degli attori sarà giunto a conclusione e gli interpreti riusciranno finalmente a trovare un accordo con gli studios.