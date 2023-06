News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 6 Giugno 2023

Euphoria

Il racconto di Sydney Sweeney

A quanto pare il padre (e anche il nonno) di Sydney Sweeney non sono grandi fan di Euphoria. Siamo consapevoli che il teen drama HBO con protagonista Zendaya non sia esattamente un prodotto per famiglie. La serie si è sempre contraddistinta per contenuti e temi destinati a un pubblico adulto. Nel cast dello show troviamo anche la Sweeney, che sin dalla sua primissima stagione veste i panni di Cassie.

In una nuova intervista per Sunday Today con Willie Geist, riportata da diversi tabloid (tra cui In Style Australia), l’attrice ha raccontato che diversi membri della sua famiglia non erano preparati alle nudità previste in Euphoria e i contenuti sessualmente espliciti. “Mia madre è venuta a trovarmi sul set diverse volte, quindi conosceva la storia – ha raccontato Sydney a People – Mio padre no. Non ho preparato affatto mio padre“.

“Voglio dire, come si fa a parlare? Inoltre, quando parlo con mio padre di solito non si parla di lavoro. Parliamo di conversazioni padre-figlia“, ha rivelato. La Sweeney ha aggiunto che l’uomo ha tentato di guardare una puntata della serie ma senza successo. “Quindi sì, ha deciso di guardarlo senza dirmelo… con i suoi genitori“, ha raccontato Sydney Sweeney che però ha aggiunto che i due “hanno spento e se ne sono andati“.

La nonna dell’attrice, per contro, è invece una grande appassionata di Euphoria. “È una mia grande fan. La porto in giro per il mondo sui miei diversi set e la faccio diventare una comparsa“, ha dichiarato. Sydney ha anche parlato della sua Cassie, ammettendo di essere una sua enorme sostenitrice.

“È un personaggio bellissimo e distrutto. Adoro interpretare Cassie, soprattutto nella scorsa stagione, perché era così folle. Come attrice, è così divertente interpretare personaggi che diventano pazzi e fanno tutte queste scelte folli“, ha dichiarato.

“Non vedo l’ora di scoprire cosa farà Cassie nella terza stagione“, ha concluso. Nei prossimi mesi Sydney sarà anche al cinema con la commedia romantica Anyone But You al fianco di Glen Powell. Previsto poi il suo coinvolgimento nel film horror Immaculate insieme alla nostra Simona Tabasco.