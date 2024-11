La stagione 2 della serie TV Stucky si fa o no? Se siete curiosi di conoscere la risposta a tale domanda, vi consigliamo di proseguire nella lettura. qui di seguito, infatti, troverete tutte le news su quando va in onda, sul cast e sulla trama delle puntate.

Stucky 2 stagione si fa? News

Il primo ciclo di puntate ha entusiasmato il fan di Giuseppe Battiston i quali si domandano se Stucky 2 stagione si fa oppure no.

Per adesso i vertici Rai, così come gli attori che fanno parte del cast, non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione. Siamo certi che stanno vagliando ancora gli ascolti per capire se ha avuto abbastanza successo.

In caso di risposta positiva o negativa vi terremo informati con tutte le news del caso.

Quando va in onda?

Quando va in onda Stucky 2 stagione su Rai 2? La serie TV, se si fa, potrebbe avere la data di uscita fissata alla fine del 2025. L’orario sempre quello delle 21:20 circa.

Mentre aspettiamo di sapere quando esce e altri dettagli sulla programmazione, passiamo alla trama e alle anticipazioni.

Stucky 2 stagione trama

Di cosa parla Stucky 2 stagione, se si farà? Come tante altre fiction Rai, anche in questo caso la trama si basa su una saga di libri e la serie TV è girata ispirandosi alle avventure del Tenente Colombo.

Esistono diversi romanzi dai quali è possibile prendere spunto per poter adattare a livello televisivo delle nuove avventure. Tra questi possiamo ricordare:

Commesse di treviso

Pinguini arrosto

Buffalo Bill a Venezia

Finché c’è prosecco c’è speranza

L’amore è indissolubile

Si fa presto a dire Adriatico

Pericolo giallo

C’era il mare

La giustizia non è una pallottola

Il tatuatore innamorato

Questo tutto ciò che sappiamo sulle anticipazioni, per adesso. Quali libri prenderanno vita sul piccolo schermo nel prossimo futuro? Prima di tutto bisognerà vedere se Stucky 2 stagione ci sarà oppure no.

Cast, attori e personaggi

Chi saranno gli attori che torneranno nel cast della stagione 2 della serie TV Stucky, se si fa? Qui di seguito vi lasciamo una lista dei possibili personaggi che potrebbero riapparire, partendo proprio da Giuseppe Battison come Stucky:

Giuseppe Battiston è Stucky

Barbora Bobulova è Marina

Diego Ribon è Secondo

Alessio Praticò è Guerra

Gaja Masciale è Alice Torcello

Thomas Trabacchi è Luca Della Torre

Marina Rocco è Simona Zanon

Stefano Dionisi è Pietro Massarin

Roberto Citran è Enrico Fioroni

Federica Fracassi è Adele Ballarini

Paola Sambo è Margherita Varoto

Ovviamente, il pubblico deve aspettarsi di vedere l’introduzione di alcune new entry in Stucky 2 stagione. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo contributo il prima possibile.

Location

Siamo a conoscenza che come location del primo ciclo di puntate è stata Treviso. di conseguenza, possiamo dedurre anche anche l’eventuale seconda stagione possa tornare a mostrare questi stessi luoghi.

Adesso che sappiamo qualcosa di più su dove è ambientata la serie TV Stucky, possiamo passare a dove vederla in streaming.

Stucky serie TV Rai 2 streaming e puntate

Dove possiamo vedere la stagione 2 di Stucky, se si fa? Se non riuscite a guardare le puntate della serie TV in diretta su Rai 2, allora non vi rimane che una sola soluzione.

Dovrete accedere alla piattaforma streaming gratuita RaiPlay, sulla quale troverete tante altre fiction come Che Dio Ci aiuti, Don Matteo 14 o la seconda stagione di Teresa Battaglia.

Come già accennato poc’anzi, non serve pagare alcun abbonamento ma tutto ciò che dovrete fare sarà inserire una mail valida e la vostra password. A questo punto potrete godere di qualsiasi prodotto desideriate.

Al momento non abbiamo informazioni sulle puntate della possibile stagione 2 di Stucky, ma si può supporre che saranno di nuovo 6 in totale.