Stefano D Onofrio | 28 Giugno 2023

Stranger Things

Jodie Foster in Stranger Things 5? La verità

Stranger Things 5 potrà contare sulla presenza di Jodie Foster? Chiariamo una volta per tutte il rumor di queste settimane. La produzione delle nuove puntate dello show Netflix è bloccata a causa dello sciopero degli sceneggiatori. Questo comporterà, come si può immaginare, un enorme ritardo dell’uscita degli episodi conclusivi della serie in tutto il mondo.

Nonostante ciò però sul web continuano a diffondersi rumor, più o meno veri, su ciò che accadrà nel futuro dello show. Un’indiscrezione delle ultime settimane è stata però smentita direttamente dagli sceneggiatori. Secondo quanto trapelato online il premio Oscar Jodie Foster dovrebbe entrare a far parte del cast della quinta stagione.

Dopo giorni in cui la notizia si è diffusa a macchia d’olio sul web è arrivata la risposta definitiva dal profilo ufficiale degli autori della serie. “No, lei non ci sarà“, si legge qui. “Allora lo segneremo nella colonna delle perdite e diremo a questa fonte che non ci fideremo più di loro. Grazie!“, è la risposta data dalla pagina Twitter che ha fatto circolare la notizia.

“Oppure potreste, sapete, lavorare per confermare le informazioni fornite dalle vostre fonti prima di diffonderle su Internet. Migliorerebbe drasticamente la vostra percentuale di successo, oltre a essere la cosa giusta da fare“, è la replica piccata data dalla pagina ufficiale degli sceneggiatori.

Se la presenza di Jodie Foster in Stranger Things 5 è stata perciò smentita, qualche giorno fa è stata invece confermata quella di Linda Hamilton. L’arrivo dell’attrice nel cast è stata annunciata nel corso di TUDUM, l’evento mondiale che ha presentato le principali novità delle serie tv e dei film del colosso dello streaming.

La Hamilton è molto nota al grande pubblico per i suoi ruoli in film cult com Terminator, Children of the Corn e Chuck. Arnold Schwarzenneger ha annunciato l’arrivo dell’attrice nel cast proprio durante TUDUM.

“Hey Arnold, grazie mille di aver fatto arrivare questo video a Tudum. Sono Linda Hamilton e sono molto emozionata di condividere questa notizia con voi. Farò parte del cast di Stranger Things 5. Non so come si fa a essere un’attrice e una fan allo stesso tempo, ma ci lavorerò. Ci vediamo a Hawkins“, ha dichiarato l’attrice.