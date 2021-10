1 Squid Game è in produzione da 10 anni

Squid Game è la serie più popolare del momento grazie a Netflix, ma il creatore Hwang Dong-hyuk inizialmente ha avuto difficoltà a presentare questa serie alle reti poiché pensavano che le sue idee fossero troppo “irrealistiche“. Infatti Dong-hyuk ha persistito nonostante ogni avversità, e ora Squid Game è sulla buona strada per diventare la produzione Netflix più vista di tutti i tempi. Tuttavia la serie è stata in sviluppo per 10 anni, rifiutata da ogni emittente perché nessuno voleva produrla.

La serie ha debuttato a metà settembre, e da allora si è fatta strada nelle Top 10 di tutto il mondo, arrivando a raggiungere il primo posto in diversi paesi. Squid Game ha come personaggio principale Seong Gi-hun, un uomo di che deve gareggiare in una serie di giochi mortali per vincere un premio di 45,6 miliardi di won. I vari giochi a cui partecipano i concorrenti si basano su giochi per bambini popolari in Corea del Sud. Sebbene la premessa della serie sia abbastanza semplice, i suoi personaggi complessi e l’intricata rappresentazione della disparità di classe lo hanno da subito fatto apprezzare in tutto il mondo. Ma questa idea non aveva appassionato altre emittenti, che negli ultimi dieci anni hanno sempre rifiutato Squid Game.

In un recente rapporto del Wall Street Journal, sembra che la strada per il successo di Squid Game sia stata una battaglia in salita per il creatore. Apparentemente, Hwang Dong-hyuk ha avuto difficoltà a presentare le sue idee a reti che credevano che lo spettacolo fosse troppo poco realistico. A un certo punto, “è stato costretto a vendere il suo laptop da 675 dollari“ per sostenersi finanziariamente mentre scriveva lo show.

Ecco quali sono state le parole usate dal giornale per descrivere la situazione: