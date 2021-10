3 Un collegamento tra Squid Game e Hunger Games?

C’è un collegamento tra i mondi di Squid Game e Hunger Games? Secondo una teoria in voga tra i fan sì! La serie sudcoreana ha senza ombra di dubbio attirato l’attenzione e l’interesse di milioni di appassionati televisivi in tutto il mondo. E’ notizia delle ultime ore che lo show ha ottenuto il titolo di serie più vista di sempre su Netflix ed è stata vista da circa 111 milioni di account. Da un successo del genere sono ovviamente nate un’infinità di congetture da parte dei fan, di cui vi abbiamo parlato nel corso dei giorni.

Una di queste parla di un legame sottile ma esistente tra il mondo di Gi-hun e co. e quello di Hunger Games. Tutto parte da un video postato su TikTok che va ad analizzare alcuni punti di sutura tra la serie e il film con protagonista Jennifer Lawrence. In particolare l’attenzione va posta sul settimo episodio della prima stagione, che presenta i vip. Si tratta di alcuni uomini particolarmente potenti e facoltosi provenienti da ogni parte del mondo che si divertono a scommettere sulla vita e sulla morte dei concorrenti di Squid Game.

Uno di loro dichiara esplicitamente che “il concorso in Corea è stato il migliore“. Questo lascia presupporre che esista un equivalente del “gioco del calamaro” esistente in altre parti del mondo. “Ciò significa che c’è un’alta probabilità che Squid Game in Corea sia Hunger Games negli Stati Uniti“, è la chiosa finale data dall’influencer nel video. Ciò significa che ogni Stato avrebbe la sua propria versione di questa battaglia all’ultimo sangue e che in futuro potremmo assistere a una sorta di best of in cui tutti i concorrenti vincitori si sfidano in una gara finale.

Molti ritengono che un’altra serie Netflix, Alice in Borderland, rappresenti la versione giapponese del gioco. Un’interessante ma assurda teoria ha ottenuto un enorme seguito in tutto il mondo. Ma non è l’unica…