Stefano D Onofrio | 25 Gennaio 2024

In arrivo una nuova soap opera

C’è una nuova soap opera in lavorazione che verrà inserita nel daytime Rai. Il mondo delle telenovela, così martoriato e alcune volte guardato con la puzza sotto al naso dagli addetti ai lavori, si sta rivelando pieno di soddisfazioni per i canali (qui la nostra analisi).

Non si può non sottolineare uno dei fenomeni mediatici degli ultimi anni e cioè Terra amara. La soap turca ha superato i 3 milioni di telespettatori durante l’appuntamento quotidiano su Canale 5. Mediaset sta utilizzando il gioellino turco come un vero e proprio jolly anche nel prime time, dove sta ottenendo ascolti discreti e ha addirittura vinto qualche serata.

Non possiamo non citare anche due produzioni made in Italy seguite con enorme affetto dai telespettatori. La prima è la sempreverde Un posto al sole, soap girata negli studi Rai di Napoli che accompagna i telespettatori da più di 27 anni. L’altra è Il paradiso delle signore, che da diversi anni affronta un difficile slot del pomeriggio di Rai Uno ma sempre con ottimi numeri.

Alla luce dei risultati raggiunti da queste soap opera, Rai Fiction sta pensando a una nuova produzione nuova di zecca per il daytime. A rivelarlo è stata la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati durante un’intervista rilasciata a FQ Magazine.

“Stiamo lavorando a una nuova lunga serialità per il daytime. Il Paradiso delle Signore è pazzesco, fa numeri impressionanti, anche qui sommando dati auditel e quelli di RaiPlay, non sente il peso dell’età. Bisogna essere sempre pronti per il futuro, stiamo pensando insieme ai produttori a capire cosa può esserci. Anche Un Posto al Sole è un fenomeno, penso che quella attuale sia la sua collocazione perfetta“, ha specificato al giornale.

La Ammirati non ha dato ulteriori indicazioni in merito. Non sappiamo pertanto né quando è previsto l’avvio di un’eventuale produzione di questa nuova serie né dove avverrà la messa in onda. Non ci resta che attendere pazientemente ulteriori informazioni in merito.