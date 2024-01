Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 25 Gennaio 2024

Doc Nelle Tue Mani

Il ricordo di Silvia Mazzieri

Silvia Mazzieri ha regalato ai fan di Doc – nelle tue mani un dolce ricordo. L’attrice ha fatto parte del cast del medical drama per ben due stagioni. Suo il ruolo di Alba Patrizi, una delle specializzande di medicina interna del Policlinico Ambrosiano.

La sua uscita di scena dalla serie è ancora oggi uno dei momenti più dolorosi per i fan della serie. Nel corso dell’ultima puntata della seconda annata muore per colpa di un’intossicazione epatica durante una battaglia contro un batterio penetrato nel reparto.

Il suo addio ai colleghi e al suo amore Riccardo Bonvegna è stato uno dei momenti più commoventi dello show. Ancora oggi molti fan della serie sperano in un ritorno di Alba che, come giusto che sia, non ci sarà. Non è escluso però che la Mazzieri possa fare capolino durante la terza stagione, che ha da poco debuttato su Rai Uno.

L’attrice infatti potrebbe ritornare durante le nuove puntate in qualche flashback, espediente narrativo particolarmente usato all’interno del medical drama. In attesa di scoprire se rivedremo o meno Alba Patrizi, possiamo però goderci un dolce ricordo che la sua interprete ci ha voluto regalare.

Silvia Mazzieri ha infatti condiviso un video girato dal suo ultimo giorno sul set di Doc – nelle tue mani 2. Nella clip in questione, che potete recuperare qui in alto, possiamo vedere l’attrice quasi coinvolta mentre viene salutata con un caloroso abbraccio da alcuni membri del cast e dalla troupe tecnica.

Il regista della serie, Jan Michelini, regala un mazzo di fiori alla Mazzieri che viene poi abbracciata anche da Giusy Buscemi (Lucia) e Alberto Malanchino (Gabriel).

“Proprio oggi ho ritrovato questo video fatto alla fine delle riprese della seconda stagione di Doc – nelle tue mani, un viaggio intenso e bello. Che emozione sarà stasera rivedere la terza stagione“, scrive l’attrice.