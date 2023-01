News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 12 Gennaio 2023

The White Lotus

Theo James rivela cosa pensa sia successo tra il suo personaggio, Cameron, e Harper offscreen in The White Lotus 2

La rivelazione di Theo James

Theo James dà la sua opinione su uno dei topic più caldi della seconda stagione di The White Lotus. Una delle storyline più intricate riguarda il rapporto di amicizia tra Cameron e Ethan, arrivati in Sicilia in vacanza in compagnia delle loro rispettive consorti (Daphne e Harper). Le due coppie sembrano però nascondere i loro segreti.

Quella formata da James e Meghann Fahy, in particolare, pare all’apparenza felice e affiatata mentre la seconda mostra una crisi piuttosto evidente. In un episodio in particolare vediamo Cameron tentare di sedurre Harper. I due restano chiusi in una stanza d’albergo per diverso tempo, tant’è che Ethan decide di affrontarli per capire cosa sia successo. La fidanzata nega qualsiasi avvicinamento con Cameron ma ammette che in precedenza ha tentato di sedurla.

Ma cosa è avvenuto davvero offscreen tra i due personaggi? In un recente intervista rilasciata a Live! Kelly & Ryan Theo James ha dato la sua opinione sulla vicenda. “Non credo che l’abbiano fatto, no – ha dichiarato l’attore – È interessante questo quartetto, vero? Perché fin dall’inizio si disprezzano a vicenda, ma si piacciono anche in questo modo strano e opaco“.

James ha poi definito il personaggio di Cameron “Insicuro“. “Si definisce in base ai soldi e quando vede un’altra persona che ne ha di più, è confuso sulla sua identità – ha proseguito – È un cattivo ed è un pezzo di me***a, davvero. La sua moralità, tutto ciò che la riguarda è completamente distorta e sbagliata“. Di un’opinione in parte diversa è stata Aubrey Plaza, che nella seconda stagione di The White Lotus ha interpretato il ruolo di Harper.

“So cosa è successo, ok? E quello che è successo è che abbiamo fatto delle cose e ne ho odiato ogni minuto. È stato disgustoso e non c’è stata penetrazione”, ha raccontato nel dettaglio l’attrice al Late Night With Seth Meyers.

Due opinioni contrastanti su un rapporto che è rimasto pieno di luci e ombre (come tanti altri nello show). Intanto The White Lotus 2 continua a ottenere consensi in tutto il mondo. Nelle ultime ore Jennifer Coolidge ha conquistato il suo primo Golden Globe per il ruolo di Tanya nella categoria “Best Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Television Film“.