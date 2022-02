Secondo figlio per Shay Mitchell

Shay Mitchell è incinta del suo secondo figlio. L’ex protagonista di Pretty Little Liars e il compagno Matte Babel diventeranno molto presto genitori bis. Ad annunciarlo è stata l’interprete di Emily Fields attraverso un lungo post su Instagram e delle splendide immagini che mostrano il pancione.

“Dire addio a una persona cara e contemporaneamente sperimentare la gioia di accoglierne un’altra in questo mondo è il grande ciclo della vita – ha scritto l’attrice, che ha di recente perso la sua amata nonna – È anche il periodo più impegnativo della mia vita fino ad oggi. Non posso fare a meno di pensare che questo è stato il piano dell’universo per tutto il tempo, sapendo che avrei avuto bisogno di altre gioie terrene per attutire il colpo della perdita di una delle persone più importanti della mia vita. Eppure, questa è la prova che l’amore, la vita e la perdita possono esistere nello stesso tempo. Nonna, mi manchi ogni giorno. Piccolo, siamo così felici di conoscerti. Tiro un sospiro di pace sapendo che voi due siete già connessi in un modo così cosmico“.

Per Shay Mitchell e Matte Babel si tratta del secondo figlio. La coppia ha già una bambina, Atlas, nata nell’ottobre del 2019. Qualche anno fa la Mitchell condivise sui social la sua esperienza con un aborto spontaneo. “Quando è successo, mi ha colto completamente alla sprovvista – raccontò – Ho ancora quelle foto sul mio telefono. Ho ancora tutti i video delle visite mediche, ed è strano perché non li ho guardati ma non mi sono dimenticata di quello che è successo“.

Congratulazioni alla coppia per il lieto evento.

