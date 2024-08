Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 5 Agosto 2024

segreti di famiglia

Domenica 11 agosto 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la nona puntata della serie turca Segreti di Famiglia: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della nona puntata di Segreti di Famiglia, in onda l’11 agosto 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Ceylin, Yilgaz e Eren raccolgono le prove per incastrare Engin e consegnarlo alla giustizia. Tuttavia, Pars nutre sospetti sulla loro integrità e condivide i suoi dubbi con Ilgaz.

Ceylin affronta Engin, che le confessa di aver ucciso Inci senza mostrare alcun rimorso, addossando addirittura alla ragazza la responsabilità della propria morte.

Metin incendia il sacco di plastica contenente gli abiti di Cinar, macchiati con il sangue di Zafer, nel tentativo di occultare le prove per salvaguardare suo figlio.

Anticipazioni sulla nona puntata di Segreti di Famiglia dell 11 agosto

Stando alle anticipazioni sulla trama della nona puntata, nell’episodio 25, Yekta si reca da Pars con Engin, portando la documentazione che serve a comprovare la versione del figlio, ma Pars non è affatto convinto e fa notare all’avvocato le incongruenze del caso.

Nell’episodio 26, Engin dichiara in tribunale di non essere l’assassino di Inci, ma indica suo padre Yekta come colpevole. L’avvocato cerca di convincere Pars a far arrestare Engin.

Nell’episodio 27, Ilgaz desidera che Pars tenga Engin in custodia per ulteriori ventiquattro ore prima di accettare un’alleanza con lui, ma Ceylin non concorda con questa decisione.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla nona puntata di Segreti di Famiglia, in onda l’11 agosto 2024.

Dove vedere in streaming la nona puntata di Segreti di Famiglia

Essendo una serie che va in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Segreti di Famiglia anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo tutti gli episodi.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Segreti di Famiglia vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.