Sean Baker fa la storia agli Oscar 2025

Sean Baker ha scritto una pagina di storia del cinema agli Oscar 2025, diventando l’unico regista a conquistare ben quattro statuette in una sola serata per un unico film, ovvero Anora. Con questa straordinaria impresa, Baker ha eguagliato un record che resisteva da decenni: quello di Walt Disney, che nel 1954 aveva vinto quattro premi Oscar in una sola edizione. Tuttavia il regista ha superato lo storico cineasta, che invece aveva ottenuti i premi per diversi progetti.

Baker, noto per il suo approccio realistico e innovativo, ha trionfato nelle seguenti categorie:

Miglior Film

Miglior Regia

Miglior Sceneggiatura Originale

Miglior Montaggio

Nel 1954, anche Walt Disney ottenne quattro Oscar in una sola serata, ma per quattro film diversi.

Negli anni altri ci sono arrivati vicini senza mai raggiungere il successo di Sean Baker. Alfonso Cuaron e Chloe Zhao hanno ottenuto quattro nomination ciascuno, rispettivamente nel 2019 e nel 2021, per i loro film Roma e Nomadland ma ne hanno vinte solo due a testa.

La volta in cui siamo arrivati ​​più vicini è stato quando Bong Joon-ho è salito sul palco quattro volte per Parasite nel 2020, ma il quarto è stato un premio internazionale che va quindi direttamente al paese.

Gli Oscar 2025 saranno ricordati come l’anno in cui Sean Baker ha scritto la storia, affiancandosi a Walt Disney e consolidando il suo nome nell’olimpo del cinema mondiale.