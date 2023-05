News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 10 Maggio 2023

Bridgerton

Prima di diventare Brimsley in Queen Charlotte, Sam Clemmett aveva fatto un provino per il ruolo di Colin Bridgerton

La rivelazione di Sam Clemmett

Sam Clemmett avrebbe potuto un ruolo preminente anche in Bridgerton. Ma le cose non sono andate nel verso giusto (e forse per lui è andata meglio così). Abbiamo imparato a conoscere l’attore nei panni del giovane Brimsley in Queen Charlotte, spinoff da poco approdato su Netflix.

Con le sei puntate della serie abbiamo scoperto qualcosa di più sulla storia del fedelissimo segretario personale della Regina Carlotta. Eppure Clemmett avrebbe potuto far parte della serie originale e addirittura indossare i panni di uno dei fratelli Bridgerton: Colin! A raccontarlo è stato proprio Sam durante un’intervista rilasciata a BuzzFeed.

“Sì, quello è stato il primo personaggio per cui ho fatto il provino“, ha ammesso l’attore. Ma non è finita qui. Perché negli anni successivi Sam Clemmett ha rischiato di ottenere un’altra parte sempre in Bridgerton. “E poi, verso giugno o luglio del 2021, ho fatto un’altra audizione per due o tre battute nella seconda stagione di Bridgerton“, ha raccontato.

“Mi hanno offerto la parte e io l’avrei accettata perché pensavo: ‘È la post-pandemia, la gente è a corto di lavoro’. Il mio agente mi ha detto: ‘Credo che valga la pena di dire di no, perché ti amano per questo mondo e hai letto per molte parti importanti, mi sembra che ti daresti la zappa sui piedi’. Così mi sono fidato di lui e questo è il miglior lavoro di agente che abbia mai fatto. Se avessi accettato quella parte, non avrei fatto Brimsley“, ha continuato Clemmett.

“Sarei stato un uomo molto triste“, ha aggiunto Freddie Dennis, l’interprete di Reynolds. Nel corso della medesima intervista, Sam ha anche aggiunto di aver sostenuto un’audizione anche per la parte di Re Giorgio.

“Credo che Brimsley sia stato il quarto o quinto personaggio per cui ho fatto il provino – ha ammesso Sam – quindi ho letto per un’intera selezione di persone dall’inizio di Bridgerton e hanno continuato a farmi richiamarmi“.