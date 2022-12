News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 10 Dicembre 2022

Mercoledì

Il mash-up di Jenna Ortega e Christina Ricci

Avete mai provato a immaginare che volto avrebbe Mercoledì se fosse un mash-up dei volti di Jenna Ortega e Christina Ricci? Qualcuno ha provato a dare una risposta a questa curiosità. Le due attrici hanno in comune il ruolo della gotica ragazza con le treccine. La Ortega è infatti la protagonista dell’omonima serie che sta decimando ogni record di visualizzazioni della piattaforma di streaming. La Ricci invece ha interpretato il ruolo di Mercoledì nei film de La famiglia Addams, il cui primo capitolo è datato 1991. I fan della saga sono stati felici di ritrovare l’attrice anche nello show Netflix. Sua la parte della Professoressa Thornhill che, con il passare degli episodi, assume un ruolo sempre più centrale.

Ma come sarebbe Mercoledì se avesse i lineamenti delle due attrici? La pagina Instagram Morphy_Me si è divertita a unire i visi della Ortega e della Ricci per creare la piccola Addams perfetta. Intanto, visto l’enorme successo registrato dalla prima stagione, la serie tornerà per una seconda annata con un nuovo ciclo di episodi. Se la presenza di Jenna Ortega è certa, quella di Christina Ricci per ora non è affatto scontato anche dopo quello che è accaduto nel finale di stagione. Non hai ancora avuto modo di terminare la visione della prima annata? Ti consigliamo di non proseguire con la lettura per non imbatterti in spoiler!

I fan hanno infatti scoperto che la Thornhill è in realtà Laurel Gates, che controlla il Mostro (Tyler) e lo utilizza per il suo piano di vendetta. Al termine dell’ultima puntata la professoressa è semplicemente scomparsa di scena, quindi in molti pensano che possa fare il suo ritorno anche nei nuovi episodi. Attualmente però non ci sono notizie ufficiali in merito. Il cliffhanger con cui si è bloccata la prima annata ci mostra una Mercoledì alle prese con un nuovo stalker, da cui riceve degli inquietanti messaggi anonimi.

Ma chi si nasconde dietro questo misterioso stalker? A provare a dare una risposta è stata la Ortega in un sua recente intervista a TVGuide. “Credo di aver sempre pensato che si trattasse di Laurel o Tyler, ma visto che questi due sono fuori discussione, mi piacerebbe che si trattasse di qualcuno completamente a caso – ha dichiarato – Potrebbe essere qualcuno che fa parte della famiglia Gates, perché abbiamo conosciuto solo Laurel. Forse è sopravvissuto qualcun altro. È sempre una possibilità“.