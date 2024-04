Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 11 Aprile 2024

Ryan Gosling

Ryan Gosling ed Emily Blunt hanno rivelato quali sono le loro canzoni preferite di Taylor Swift

Anche se il suo personaggio nel nuovo film con Emily Blunt The Fall Guy dal trailer sembra un fan di Taylor Swift, Ryan Gosling ha rivelato di essere ancor di più uno Swiftie nella vita reale.

Nella pellicola di Universal, l’attore interpreta Colt Seavers, un controfigura che si trova invischiato in una folle cospirazione, mentre cerca anche di riconquistare la sua ex, la regista Jody Moreno, interpretata da Emily Blunt.

In una esilarante scena del trailer, possiamo vedere il protagonista mentre piange da solo, seduto al volante della sua macchina, ascoltando la canzone della Swift All Too Well.

“Stai piangendo ascoltando Taylor Swift?” gli chiede il personaggio della Blunt, a cui lui risponde: “Non lo fanno tutti?“.

In occasione di una recente intervista per promuovere The Fall Guy, i due attori hanno rivelato quali sono le loro canzoni preferite di Taylor Swift nella realtà.

In un video pubblicato sulla pagina YouTube di Fandango, Ryan Gosling ed Emily Blunt hanno condiviso la propria personalissima selezione.

Alla domanda chi fosse il maggior fan di Taylor, tra Colt o Ryan, la star di Barbie ha fatto il proprio nome, senza indugi. Anche la collega si è messa tra gli Swifties.

A quel punto, i due hanno rivelato i loro successi preferiti della pop star. Gosling ha detto che attualmente All Too Well ha un posto speciale nel suo cuore.

Emily Blunt ha poi aggiunto che anche Cruel Summer è tra i brani che apprezza maggiormente di Taylor Swift.