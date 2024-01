Rupert Grint e Daniel Radcliffe non hanno girato insieme la loro prima scena in Harry Potter

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 8 Gennaio 2024

Harry Potter

In una recente intervista Rupert Grint ha svelato un segreto sulla sua prima scena insieme a Daniel Radcliffe in Harry Potter

La rivelazione di Rupert Grint

La rivelazione fatta da Rupert Grint in una recente intervista ha decisamente lasciato di stucco tutti i fan della saga di Harry Potter. Era il 2001 quando fece capolino per la prima volta nelle sale cinematografiche di tutto il mondo La pietra filosofale, primo capitolo di una delle saghe più amate e remunerative della storia del cinema.

Tra i protagonisti del film c’era un giovanissimo Grint, che interpretava i panni di Ron Weasley. Un ruolo che l’attore ricoprì per l’intera durata della saga e che gli permise di ottenere una popolarità mondiale senza precedenti. Negli ultimi giorni, a distanza di più di 20 anni, Rupert ha raccontato un grosso segreto dal set.

Lo ha fatto nel corso di un’intervista apparsa su Instagram che è stata riportata da numerosi portali. Durante questo incontro virtuale Rupert Grint ha rivelato che la prima scena tra Ron e Harry nel primo film è stata girata in due momenti diversi.

Stiamo parlando del primo incontro avvenuto tra i due maghetti sul treno che li portò per la prima volta a Hogwarts. Nella scena in questione Ron e Harry sono impegnati a mangiare una serie di leccornie. A detta di Grint, lui e Daniel Radcliffe non si sono mai incontrati sul set nonostante l’interazione tra i loro personaggi.

“Nel primo film c’è una scena in cui stiamo andando a Hogwarts in treno, siamo nello scompartimento. In realtà non eravamo mai nello stesso scompartimento quando l’abbiamo fatta – ha svelato l’attore – Non riuscivamo a guardarci, quindi abbiamo dovuto filmare i primi piani separatamente, perché non potevamo guardarci negli occhi e mantenere la faccia seria“.

Un dettaglio inaspettato e un segreto che è rimasto tale per più di 20 anni. Con il passare del tempo i due attori sono cresciuti insieme e diventati grandi amici. In un’altra intervista, rilasciata questa volta a GQ, Grint definì l’intera esperienza in Harry Potter come “soffocante“. “Se avessimo continuato, la situazione sarebbe potuta precipitare“, ha aggiunto.