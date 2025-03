Mercoledì 12 marzo 2025 su Rai 2 alle 21.25 va in onda la quarta ed ultima puntata della stagione 6 della fiction Rocco Schiavone: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata di Rocco Schiavone 6, in onda il 12 marzo 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Italo è ora costretto ad affrontare le gravi conseguenze delle proprie azioni. È un duro colpo per tutta la squadra, ma Rocco incita i suoi a mantenere un basso profilo e a concentrarsi sull’indagine per risolvere l’omicidio di Mirko Sensini.

Dopo alcune false piste, vengono individuati tre profili sospetti nelle chat dei pedofili della zona ma l’identità degli utenti rimane un mistero. Nel frattempo, la relazione tra Rocco e la giornalista Sandra Buccellato fatica a decollare, anche a causa del ritorno inaspettato di una vecchia fiamma del vicequestore.

Schiavone si rifugia nel lavoro per sfuggire ai tormenti che lo assillano. Ma una telefonata di Brizio gli annuncia una nuova preoccupazione: Furio è partito per il Sud America alla ricerca di Sebastiano. Grazie allo sforzo collettivo degli agenti e ad alcune felici intuizioni, i colpevoli dell’omicidio di Mirko acquistano un volto.

Anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Rocco Schiavone 6 del 12 marzo

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata di Rocco Schiavone 6, intitolata Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?, Rocco non ha nemmeno il tempo di prendere fiato dopo il terribile caso appena risolto, quando Brizio lo informa che Furio, partito per l’Argentina in cerca di Sebastiano, ha smesso di dare sue notizie.

Temendo il peggio, Brizio e Rocco sono costretti a volare in Sudamerica alla ricerca dell’amico misteriosamente scomparso. Grazie alle capacità investigative di Rocco e a qualche asso nella manica, finalmente Furio viene rintracciato a Buenos Aires. I tre amici, riuniti, decidono di proseguire insieme decifrando gli ultimi indizi che conducono a Sebastiano.

Nessuno di loro, però, sa cosa aspettarsi da quell’ultima tappa e come potranno reagire a un nuovo incontro con Sebastiano. Rocco, con il cuore sempre più pesante, porta con sé questo tragico dilemma fino alla fine del viaggio. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata della fiction con Marco Giallini, in onda il 12 marzo 2025.

Dove vedere in streaming la quarta ed ultima puntata di Rocco Schiavone 6

Essendo una fiction di Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Rocco Schiavone 6 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le precedenti cinque stagioni e già anche la sesta al completo.

Per questo prodotto, come per altri in passato, la Rai ha scelto di rendere disponibili le puntate in online prime della messa in onda in TV.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.