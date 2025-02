Dopo un quinto capitolo che ha registrato ai tempi un ottimo riscontro, segno che la serie tratta dai romanzi di Antonio Manzini non annoia affatto il pubblico di Rai 2, Rocco Schiavone si appresta a debuttare con la stagione 6! Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Anticipazioni Rocco Schiavone 6

La sesta stagione di Rocco Schiavone, secondo quanto si apprende in Rete, era già in lavorazione nella primavera del 2023. Questo nonostante il materiale narrativo da cui sono state finora tratte le puntate sia terminato, e non ci siano più novelle di Manzini su cui basarsi.

Com’è noto, però, l’inventore del rude Vice Questore di Aosta è attivamente partecipe nel progetto, e di volta in volta mette la sua creatività al servizio della versione televisiva della propria saga.

Di conseguenza, il team di sceneggiatori che hanno lavorato alle puntate di Rocco Schiavone 6, Maurizio Careddu e Marco Dell’Omo, hanno potuto fare affidamento su nuovi soggetti partoriti dalla mente dello stesso autore.

Ma come sappiamo che Rocco Schiavone 6 si farà? Ad averlo rivelato per primo online, nella fattispecie via X, è stato il giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano Giuseppe Candela nell’aprile 2023.

Riferendo le parole del produttore Rosario Rinaldo, fondatore della società Cross Production che si occupa del confezionamento di Rocco Schiavone, Candela ha scritto:

“La sesta stagione di #RoccoSchiavone è già in cantiere. Quattro puntate da 100 minuti, lo ha annunciato Rosario Rinaldo di Cross Production”.

Dunque, stando alle anticipazioni, la stagione 6 di Rocco Schiavone replicherà lo schema ormai consolidato delle quattro puntate a ciclo. Su quali nuove storie dette puntate si baseranno, lo scopriremo settimana per settimana.

In generale, possiamo dirvi che per Rocco Schiavone non sarà facile tornare a svolgere i propri compiti di vicequestore di Aosta, ora che sa del tradimento dell’amico Sebastiano, responsabile della morte della moglie Marina.

Rocco e Marina

Per sfuggire al proprio passato, si butta nel lavoro, ma non riuscirà a distaccarsi come vorrebbe, dal momento che la capitale lo richiamerà a sé per testimoniare al processo contro Mastrodomenico.

Rocco si troverà così di nuovo faccia a faccia con i propri fantasmi: con il ricordo della morte di Marina, con il tradimento dell’amico Sebastiano e con il doppio gioco dell’ispettrice Rispoli.

Tornato al lavoro ad Aosta, verrà raggiunto da una telefonata improvvisa di Brizio che gli comunica la partenza di Furio per il Sud America alla ricerca di Sebastiano. Temendo il peggio, Rocco e Brizio partiranno anche loro nella speranza di trovare Furio prima che sia troppo tardi.

Quando inizia Rocco Schiavone 6 stagione

Curiosi di sapere quando inizia Rocco Schiavone 6 stagione? La Rai ha riservato la fiction con Marco Giallini per la seconda metà della stagione televisiva 2024/2025. Parliamo, quindi, dei primi mesi del 2025. Rai 2 si appresta ad accogliere le nuove puntate in prima serata a partire dal 19 febbraio.

Cast, attori e personaggi

E chi tornerà nel cast della stagione 6 di Rocco Schiavone? Confermata ovviamente la presenza del protagonista che dà anche il nome alla fiction, interpretato sempre da Marco Giallini.

Al suo fianco vedremo anche Claudia Vismara nei panni di Caterina Rispoli e Miriam Dalmazio, che nello scorso ciclo di puntate ha sostituito Isabella Ragonese nei panni della moglie defunta di Schiavone. Il cast include infine:

Paolo Bernardini (Italo Pierron)

Massimiliano Caprara (Michele Deruta)

Christian Ginepro (Domenico D’Intino)

Alberto Lo Porto (Antonio Scipioni)

Gino Nardella (Ugo Casella)

Massimo Reale (Alberto Fumagalli)

Lorenza Indovina (Michela Gambino)

Massimo Olcese (Andrea Costa)

Filippo Dini (Maurizio Baldi)

Mirko Frezza (Furio)

Tullio Sorrentino (Brizio)

Valeria Solarino (Sandra Buccellato)

Rocco e Sandra

Rocco Schiavone è una co-produzione Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film. Alla sua quarta stagione da regista torna Simone Spada. Quest’ultimo, a proposito della stagione 6 ha dichiarato:

Rocco stupisce sempre e invecchiando si rinnova, sembra non accontentarsi mai anche quest’anno e non solo per la diversità dei casi verticali, che mi hanno permesso di raccontare un Rocco che ha a che fare con un’umanità variegata, dolorosa, a volte ripugnante ma anche per i luoghi, dagli immancabili boschi innevati della Valle d’Aosta, agli chalet in alta quota raggiungibili solo in elicottero, fino a Roma, a Ivrea e all’incredibile Sudamerica. Il Rocco di questa stagione è fatto di tanti conflitti e sfumature interiori: ferito, stanco, in lotta con la malinconia dei ricordi, l’amore di Marina, silenzioso ma sofferente per il tradimento dell’amico Sebastiano che ci regalerà uno dei migliori finali di stagione che abbiamo mai raccontato.

Quante puntate e durata

Come anticipato, la stagione 6 di Rocco Schiavone si dispiega in un totale di 4 serate e altrettante puntate, esattamente come la maggior parte dei capitoli precedenti. Ogni puntata ha una durata di circa 100 minuti.

Rocco e Antonio

Rocco Schiavone 6 streaming

Come tutte le stagioni precedenti, anche la stagione 6 di Rocco Schiavone si potrà seguire in streaming (diretta o versione on demand) attraverso Rai Play. Non solo, sia sulla piattaforma di streaming targata Rai e anche su Amazon Prime Video restano disponibili i diversi cicli di episodi trasmessi su Rai 2 dal 2016 a questa parte.

Naturalmente, per vedere Rocco Schiavone 6 in streaming su RaiPlay non è necessario alcun abbonamento. Per accedere ad Amazon Prime Video, invece, è imprescindibile essere in possesso di una sottoscrizione, dal costo di circa 49,90€ l’anno, oppure 4,99€ al mese. In entrambi i casi è inoltre indispensabile registrarsi ai siti ufficiali o alle apposite App.