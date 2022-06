3 Robin salverà Nancy?

La appena nata amicizia tra Robin e Nancy potrebbe avere dei risvolti drammatici nel Volume 2 di Stranger Things 4. Questa almeno è una teoria che è stata elaborata da alcuni fan dopo aver individuato alcuni indizi disseminati nelle puntate da poco andate in onda. Ma andiamo con ordine. Prima di iniziare c’è la solita premessa che facciamo: il pezzo potrebbe contenere degli spoiler sulla quarta stagione, perciò se non avete ancora completato la visione delle puntate vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Una delle scene più iconiche e chiacchierate di questa prima metà di stagione è stata senz’altro quella della fuga di Max da Vecna. Grazie alla sua canzone di Kate Bush preferita (che grazie alla scena in questione sta rientrando prepotentemente nelle classifiche streaming di mezzo mondo) la giovane è riuscita a scappare dal Sottosopra. Il potere salvifico della musica e i ricordi felici con i suoi amici sono riusciti a salvarla da morte certa. Un ruolo fondamentale nel suo salvataggio è stato giocato da Lucas, che ha ricordato la canzone preferita della giovane e l’ha impostata sul suo walkman.

THEORY! Robin found Nancy’s music tapes while searching her room. So she knows her favorite music. Robin will save Nancy#strangerthingsseason4 #ROBINBUCKLEY #Nancy #StrangerThings4 pic.twitter.com/DdxIwc1t88 — Piot Donatelle (@elletanod) May 29, 2022

Un qualcosa di molto simile potrebbe avvenire tra Robin e Nancy nella seconda metà di stagione. L’amicizia tra le due è nata proprio nel corso delle nuove puntate, dopo che la Buckley ha garantito alla sorella di Mike che tra lei e il suo ex Steve c’è solo un legame fraterno. Le due hanno perciò iniziato a indagare insieme e, secondo una teoria emersa sul web, sarà proprio Robin a salvare la vita della neo-amica. “TEORIA! Robin ha trovato le cassette musicali di Nancy mentre cercava nella sua stanza. Quindi conosce la sua musica preferita. Le salverà la vita“, ha scritto un utente in un tweet diventato popolare in pochi giorni.

Ma questa non è l’unica teoria che riguarda un ipotetico salvataggio di Nancy. Eccone un’altra