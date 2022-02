3 Le parole di Robert Pattinson

A distanza di anni Robert Pattinson ci ha risolto un grosso dubbio che avevamo sul conto del suo personaggio in Harry Potter. Come noto l’attore ha vestito i panni di Cedric Diggory nel corso del quarto film di una delle saghe cinematografiche più amate del cinema. Gli affezionati fan delle pellicole ricorderanno senz’altro che il mago, che ha partecipato al Torneo Tremaghi, teneva la sua bacchetta in un modo completamente diverso rispetto agli altri.

Nel corso di una recente intervista rilasciata per GQ, che potete vedere qui in alto, Pattinson ha ammesso che teneva la bacchetta in questo modo perché quello normale gli sembrava stupido. “Ricordo che tenevo in mano una bacchetta e pensavo che mi sembrava così stupido tenerla come una bacchetta magica – ha raccontato l’attore – così la tenevo come fosse una pistola con due mani, pensando di essere in un film di Die Hard“. Il suo ruolo all’interno del franchise di Harry Potter fu molto breve ma gli permise comunque di diventare un personaggio iconico.

Cedric venne infatti ucciso da Codaliscia lasciando Harry in lacrime. Dal 2005 la carriera di Robert Pattinson prese poi il volo e, grazie anche alla Twilight Saga di cui fu protagonista, è diventato uno degli attori più amati di Hollywood. A inizio marzo l’attore tornerà nei cinema di tutto il mondo con The Batman, una nuova saga cinematografica legata al personaggio di Bruce Wayne. Durante una recente intervista Pattinson ha ammesso di essere ossessionato da quel ruolo e di essersi impegnato molto per ottenerlo.

