1 Robert Downey Jr. non avrebbe girato l’ultima scena di Iron Man

Nel 2019 un grande evento cinematografico ha sconvolto il pubblico di tutto il mondo. Stiamo parlando dell’arrivo in sala di Avengers Endgame e della struggente scena in cui Iron Man si sacrifica per salvare l’universo intero. Di recente si è scoperto però che Robert Downey Jr. non l’avrebbe voluta girare e che non voleva pronunciare l’iconica frase: “Io sono Iron Man“.

Kevin Feige ha infatti raccontato un retroscena su quella commovente scena di Avengers Endgame. Secondo il presidente dei Marvel Studios, Robert Downey Jr. non la voleva proprio fare. Lo scopriamo dalle pagine del libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe che racconta una serie aneddoti dai dietro le quinte dei film della saga.

In un capitolo del libro, Feige e Anthony Russo, co-regista di Avengers Endgame, raccontano di come sia nata la famosa scena. Si tratta dell’epilogo dell’Iron Man di Robert Downey Jr., che conduce però alla vittoria gli Avengers sulle forze armate di Thanos. L’universo è salvo, ma Tony Stark muore, davanti a tutti gli amici e le persone a lui più cari.

Kevin Feige spiega, nelle pagine del libro:

Quando Robert Downey Jr. venne a sapere che volevamo tornare sul set per girare una nuova versione di quella che, senza dubbio, sarebbe stata la scena più toccante di sempre, dal punto di vista emotivo, mi disse che non voleva farlo.

Ma il racconto non finisce qui.