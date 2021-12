3 L’episodio crossover

C’è molta attesa per il tanto sperato episodio crossover tra il mondo di Riverdale e Le terrificanti avventure di Sabrina. Il prossimo martedì 7 dicembre assisteremo al ritorno di Kiernan Shipka nei panni di Sabrina Spellman, protagonista dello spinoff che ha chiuso i battenti a fine 2020. La puntata in questione, intitolata The Witching Hour(s), è il quarto dei 5 appuntamenti con Rivervale, l’universo alternativo oscuro e soprannaturale che stiamo conoscendo in queste settimane.

Il ritorno della streghetta sta facendo sognare i tanti fan dello spinoff, ancora contrariati per il brusco e inaspettato finale avvenuto al termine della quarta parte. E proprio quel finale di serie sarà collegato con gli eventi narrati nel corso di questa puntata speciale. Se non vuoi imbatterti in spoiler e scoprire cosa è accaduto nell’ultima puntata di CAOS, ti consigliamo di non proseguire con la lettura. Come sappiamo Sabrina è morta durante il series finale per salvare la sua famiglia e il mondo. Insieme a lei è morto anche il fidanzato Nicholas Scratch, che si è ucciso per raggiungerla nell’aldilà.

Roberto Aguirre Sacasa, creatore di Riverdale, ha svelato a The Wrap qualche anticipazione sull’episodio crossover. “È iniziato con tutti che volevano un crossover. Allo stesso tempo la The CW era eccitata dalla possibilità e lo erano anche Netflix e la Warner Bros – ha rivelato – e io volevo rendere questo evento speciale. L’apparizione più significativa in tal senso era quella di Sabrina. Quello che tutti hanno sempre chiesto è, quando arriverà Sabrina in Riverdale?“.

“Così ci siamo detti ok, se vogliamo davvero rendere questo un evento e assicurarci che sia speciale, questa è l’unica cosa. E tra l’altro, Kiernan è stata proprio una brava ragazza. Stava facendo un milione di altre cose. Ma è stato fantastico ed è quasi perfetto. Lei ha così tanto senso. E’ stato abbastanza figo“, ha garantito. Ma non è finita qui…