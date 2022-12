News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 20 Dicembre 2022

Riverdale

Riverdale 7 sta per tornare

Siete pronti a scoprire cosa accadrà in Riverdale 7? La settima stagione del teen drama targato The CW sarà anche l’ultima. Il nuovo ciclo di episodi concluderà infatti una volta per tutte le avventure di Archie, Jughead e il resto dei protagonisti della serie. Tutto ripartirà esattamente dove si è bloccata la sesta stagione. In seguito agli eventi narrati nei passati episodi faremo perciò un salto indietro nel tempo fino agli anni 50, epoca storica in cui saranno ambientate le nuove storyline. Ritroveremo perciò i nostri amati personaggi di nuovo al liceo ma in un momento diverso rispetto a quello in cui siamo abituati a vederli.

Nell’ultimo periodo Riverdale è finita più volte al centro delle polemiche per via della piega che sta prendendo. L’ingresso del mondo del soprannaturale, con tanto di poteri speciali e viaggi nel tempo, non è stato infatti apprezzato da tutti. Eppure, nonostante le critiche, lo show continua a essere amato e seguito con passione dai suoi fan. Nelle ultime ore Roberto Aguirre Sacasa, lo storico showrunner, ha voluto regalare anche una prima anticipazione video di ciò che accadrà nei primi minuti della premiere di Riverdale 7.

“In onore del first look di Entertainment Weekly alla nostra ultima stagione di Riverdale, ambientata negli anni 50, ecco uno sneak-peek del nostro bellissimo primo episodio, in arrivo!!! Quest’anno stiamo preparando qualcosa di veramente speciale“, scrive il creatore dello show. Nell’estratto vediamo una sorta di presentazione in stile video-sigla dei personaggi della serie. Il tutto con “Rock around the clock” in sottofondo, uno dei brani più famosi di quei magici anni 50.

“Grazie a Dio gli anni ’50 erano così folli, perché è stato molto divertente entrare in quel mondo – ha raccontato a EW Aguirre Sacasa – Ogni stagione esploriamo i tropi di un genere specifico, che sia il soprannaturale, il pulp, il poliziesco. Quest’anno il nostro genere è quello degli anni Cinquanta, quindi stiamo dialogando con il mito americano di ciò che erano gli anni Cinquanta rispetto alla realtà“.