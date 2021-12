3 Betty si sposa in Riverdale 100?

Tutto pronto per il 100esimo episodio di Riverdale! Stanotte sulla The CW andrà in onda il quinto episodio della sesta stagione del teen drama. Tutto ciò che stiamo vedendo in queste settimane sono eventi eccezionali che avvengono nella cittadina di Rivervale, una sorta di universo alternativo in cui tutto è davvero possibile. E così nel corso delle prime puntate abbiamo assistito alla tragica morte di Archie per mano di Cheryl, a quella di Reggie per mano di Veronica e al ritorno sullo schermo di Sabrina Spellman.

Nella prossima puntata un nuovo colpo di scena che ci è stato anticipato in queste ore dall’autore e creatore dello show, Roberto Aguirre Sacasa. Quest’ultimo ha pubblicato sui social network una foto del prossimo episodio in cui si vede un addio al nubilato che ha come protagonista Betty (o un’altra delle protagoniste?). Anche la didascalia usata da Aguirre Sacasa non lascia spazio ad alcun dubbio. “Non si può avere il centesimo episodio di Riverdale senza un matrimonio. E non si può avere un matrimonio a Rivervale senza un addio al nubilato. L’unica domanda è: chi ballerà per Betty?“, ha scritto il produttore.

La domanda adesso sorge spontanea: di chi è il matrimonio che avverrà nel 100esimo episodio di Riverdale? Gli iniziali sospetti da parte dei fan sono tutti rivolti proprio verso il personaggio interpretato da Lili Reinhart. Secondo molti sarà proprio lei a sposarsi. Ciò significa che Archie, in qualche modo, riuscirà a resuscitare e a tornare nel mondo dei vivi? A Rivervale può davvero succedere di tutto. Una seconda ipotesi ha dato invece un’interpretazione diversa della scena.

C’è chi ritiene che non sarà Betty a sposarsi ma che lo spogliarellista in questione, di cui nella foto si vede solo la mano, sarà proprio Archie. Cosa accadrà veramente? Mancano poche ore per scoprirlo! Intanto negli ultimi giorni sul web è apparsa un’intervista di Kiernan Shipka che anticipa un suo possibile ritorno nella serie.