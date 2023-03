Regé-Jean Page aveva un “alito orribile” durante le riprese di Bridgerton: la rivelazione

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 16 Marzo 2023

Bridgerton

La rivelazione di Regé-Jean Page

Le riprese delle scene di intimità in Bridgerton tra Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor non sono state sexy come il risultato finale. A rivelarlo è stato proprio l’attore, che ha vestito i panni del Duca di Hastings nella prima stagione della fortunata serie.

Page è stato infatti ospite del The Late Show di Stephen Colbert lo scorso 14 marzo per presentare Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, il nuovo film che lo vede tra i protagonisti. Chiacchierando con il conduttore Regé-Jean ha rivelato alcuni dettagli dei ciak e in particolare delle scene di intimità tra lui e la Dynevor.

“Questa è l’unica cosa che nessuno sa di Bridgerton: Phoebe e io abbiamo avuto un orrendo alito che sapeva per tutto il tempo“, ha dichiarato l’attore. Regé-Jean Page ha poi proseguendo raccontando qualche retroscena in più.

“Abbiamo fatto un patto fin dall’inizio. È una delle cose che fai [come attore], ti avvicini agli altri attori e dici: ‘Ehi, la scena è dopo pranzo. Quali sono le nostre regole? Niente cipolle? Niente aglio? Dobbiamo prendere il caffè in anticipo?“, ha raccontato Page.

“E poi entrambi ci siamo detti: ‘In realtà, mi piace molto il caffè, quindi non mi dispiace che sia così anche per te’. Grazie a Dio! Così abbiamo avuto uno spazio sicuro per il caffè per tutta la durata dello show“, ha concluso.

Regé-Jean ha poi parlato di Chris Pine, suo collega in Dungeons & Dragons, e del suo profumo. “Chris Pine è splendido e ha un profumo delizioso“, ha confermato.

Il conduttore ha poi parlato della recente notizia secondo cui Page sarebbe l’uomo fisicamente perfetto secondo la scienza. “Per me era una novità. Non il genere di conversazione che ho con me stesso allo specchio ogni mattina“, ha detto ridendo.

Di recente l’attore è anche tornato a parlare dei motivi che l’hanno portato a dire addio a Bridgerton. “È molto più semplice di così. Mi sono proposto per fare un lavoro, l’ho fatto e poi ho fatto altri lavori. Tutto qui. Questa è la storia“, ha dichiarato Page.