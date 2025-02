La serie prequel de La Rivincita delle Bionde ha trovato la sua Elle Woods

Quattro mesi dopo aver lanciato un casting globale per trovare la giovane Elle Woods nella prossima serie prequel de La Rivincita delle Bionde, Reese Witherspoon ha annunciato la decisione finale su Instagram.

Amazon MGM Studios e Hello Sunshine hanno scelto Lexi Minetree (The Murdaugh Murders) per interpretare il ruolo della protagonista in questo nuovo progetto.

Come riportato in esclusiva da Deadline all’inizio di questa settimana, Minetree era una delle finaliste in lizza per il ruolo originariamente interpretato da Witherspoon nella celebre commedia romantica del 2001 e nel suo sequel del 2003.

La star di The Morning Show ha annunciato la notizia del casting nelle ultime ore, condividendo un video in cui la vediamo accogliere Lexi Minetree, che per l’occasione indossava una vivace camicetta rosa e tacchi rosa, e darle la bella notizia:

La tua audizione è stata incredibile, come abbiamo già detto. L’altro giorno abbiamo dovuto prendere una decisione davvero difficile e volevamo dirtelo di persona perché hai lavorato duramente. Volevamo solo dirti che non devi più fare audizioni, perché hai ottenuto la parte. Sei Elle Woods!

A quel punto, si sono abbracciate e Lexi Minetree ha risposto con l’unica esclamazione davvero degna de La Rivincita delle Bionde, un bel Oh mio Dio! (Omigod!).

Le due hanno poi chiamato insieme la madre di Lexi per dare anche a lei la bella notizia. A quel punto la donna e Reese Witherspoon hanno commentato insieme quanto la giovane somigli alla produttrice che ha dato vita al ruolo di Elle Woods.

Non è incredibile? Quando ho visto la sua audizione ho pensato “Ma siamo la stessa persona? È così strano!”

Così Witherspoon ha commentato la somiglianza.

Elle, questo il titolo della serie prequel de La Rivincita delle Bionde, prossimamente disponibile in streaming su Prime Video, è stata annunciata lo scorso maggio. In un comunicato, Witherspoon aveva dichiarato che i fan potranno scoprire come Elle Woods ha affrontato il suo mondo da adolescente.