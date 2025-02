Mare Fuori 5 sta per arrivare! È stato rilasciato il primo trailer ufficiale della nuova stagione della serie

Il primo trailer di Mare Fuori 5

Il primo trailer di Mare Fuori 5 è finalmente online. Manca sempre meno al debutto della quinta stagione della serie di Rai Due prodotta da Picomedia. Inizialmente previsto per il mese di febbraio il debutto delle nuove puntate è stato rimandato di un mese.

I primi sei episodi saranno infatti disponibili su RaiPlay a partire da mercoledì 12 marzo. Per poter seguire lanuova stagione sul secondo canale Rai bisognerà invece attendere il prossimo 26 marzo. Lo stesso giorno saranno caricate nel catalogo della piattaforma di streaming anche le restanti sei puntate.

Ma torniamo alle prime immagini ufficiali della nuova annata. Un ciclo di episodi particolarmente importante per il proseguimento della serie. Molti personaggi storici dello show non appariranno nelle puntate in arrivo. Tra questi peseranno le assenze di Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, presenti nella serie sin dalla primissima puntata.

Il primo video apparso sui canali ufficiali del prison drama svelano già una serie di interessanti novità. Partiamo da Edoardo che, dopo il finale della scorsa annata, risulta ancora essere scomparso. Dopo la fuga dell’ultimo episodio Rosa torna invece all’IPM dove ritrova Sofia, la direttrice. In questi pochi frame possiamo inoltre notare quello che sembra essere uno dei più attesi “duelli” della stagione, quello tra Rosa e Carmela.

Come annunciato cinque nuovi ingressi entreranno all’interno dell’IPM, che porteranno scompiglio all’interno della storia.