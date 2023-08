Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 22 Agosto 2023

rosso bianco e sangue blu

Avete notato il libro letto da Alex in una scena di Red, White and Royal Blue? Si tratta di un easter egg nascosto

Un easter egg in Red, White and Royal Blue

C’è un dettaglio in Red, White and Royal Blue che forse non avete notato. La rom-com dell’estate targata Prime Video sta riscuotendo un enorme successo. La pellicola racconta la storia d’amore tra Alex, il figlio della Presidentessa degli Stati Uniti, e Henry, principe di Galles. Una relazione inizialmente segreta ma colma di sentimenti, che ha conquistato già milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Dal giorno della sua uscita, avvenuta lo scorso 11 agosto, il film è saldamente in testa alla Top 10 delle pellicole più viste sul catalogo Amazon. La storia tra Alex e Henry è liberamente ispirat al romanzo omonimo scritto da Casey McQuiston. La stessa scrittrice fa un cameo all’interno del film. Ci troviamo negli ultimi istanti della campagna per la rielezione di Ellen (Uma Thurman) alla guida degli Stati Uniti.

Nello staff della donna c’è proprio la McQuiston, che in quel frangente è impegnata al fianco di Zahra nella stesura del discorso di sconfitta. Ma non è finita qui. Gli attentissimi fan della pellicola hanno infatti scovato un altro easter egg legato all’ideatrice di Red, White and Royal Blue.

Il momento in questione è durante il weekend ad Austin che Alex e Henry trascorrono con il padre del primo, Nora e Percy. In un frame si vedono i due rilassarsi su un’amaca impegnati nella lettura. E il libro tra le mani di Alex (interpretato da Taylor Zakhar Perez) è un romanzo di Casey McQuiston.

Si tratta di One Last Stop ed è uscito nel 2021. Una sorta di omaggio alla ideatrice della storia che sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo. Intanto, sebbene non esista un secondo romanzo legato alla storia di RWRB, sono in molti a chiedere un sequel del film.

Un’ipotesi che non dispiae neanche al regista Matthew Lopez. “Ecco cosa dirò: se il film piace alla gente, se ha successo e la gente ne vuole ancora, chi sono io per negarglielo? – ha dichiarato – Non è una conferma! Non è una conferma. Ogni film che viene semplicemente realizzato è un miracolo. È avido che un regista, a due settimane dall’uscita del suo film, inizi a parlare di un sequel“.